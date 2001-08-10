В «Кристалле» проходят дебютные соревнования по фигурному катанию
Во дворце спорта «Кристалл» стартовало первенство по фигурному катанию «На призы Деда Мороза». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе комплекса.
В дебютных соревнованиях 2018 года принимают участие более ста спортсменов от 6 до 16 лет, которым предстоит выполнить нормативы нескольких разрядов: от новичков до кандидатов в мастера спорта. Все фигуристы являются воспитанниками «Кристалла».
В рамках конкурсной программы соревнуются как фигуристы-одиночники, так и танцевальные пары. По словам тренеров, соревнования не являются отборочными, но как и любые состязания направлены на выявление сильнейших спортсменов и совершенствование мастерства фигуристов.
Соревноваться фигуристы «Кристалла» продолжат и сегодня. Программа первенства 12 января разделена на две части: с 08:00 до 10:45 выступят спортсмены по первому юношескому разряду, «Юному фигуристу», и «Новичку»; во второй половине дня с 14:45 до 17:15 за награды первенства поборются фигуристы, выступающие по программе второго и третьего юношеского разрядов.
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