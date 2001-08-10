В Южно-Сахалинске пройдет чемпионат Дальнего Востока по гимнастике

На предстоящей неделе островной регион примет первенство Дальнего Востока по художественной гимнастике. Соревнования пройдут с 17 по 19 января в спортивном комплексе «Олимпия парк». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В последний раз островной регион принимал дальневосточное первенство 5 лет назад, в 2013 году. Тогда его участницами стали 80 спортсменок из шести регионов федерального округа.

В этом году на ковер спортивного комплекса «Олимпия парк» выйдет 155 гимнасток, представляющих Хабаровский, Приморский и Камчатский края, Республику Саха (Якутия), Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области.

В течение трех дней девочки будут соревноваться как в личном, так и командном зачете. Конкуренция на соревнованиях обещает быть высокой, поскольку по итогам турнира будет сформирована сборная команда Дальнего Востока, которая будет представлять федеральный округ на всероссийском уровне.

В первые два дня пройдут групповое и командное первенства, а в последний день 19 января состоятся финалы в личном зачете. За это время гимнастки должны будут продемонстрировать свое мастерство в упражнениях с обручем, булавами, лентами и мячом.

Торжественное открытие соревнований состоится 17 января в 14.00 часов. Приглашаем всех поддержать сахалинских спортсменок.