Юные сахалинцы изучили азы сумо

Сегодня, 12 января, прошла совместная тренировка японских и сахалинских ребят, а также мастер-класс. В ГБУ «СШ самбо и дзюдо» встретили необычных гостей. В третий раз в спортивную школу приехали сумоисты с Хоккайдо. Гости стараются популяризировать этот вид спорта на Сахалине, поэтому с удовольствием проводят совместные тренировки и мастер-классы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Для того, чтобы стать победителем, нужно заставить соперника коснуться ковра (дохё) любой частью тела, кроме стопы, или заставить соперника коснуться земли за пределами круга.

Сахалинские рикиси (именно так называют борцов в сумо) узнали, как выполнять «Оси» (толчок соперника вперед, не хватая его за пояс), «Ери» (толчок соперника вперед, схватив его за пояс), «Цуки» (толчок соперника быстрыми движениями обеих рук), «Цури» (подъем соперника в воздух и вынос его за пределы круга).