В «Кристалле» проходят мастер-классы по чир спорту

Очередную серию интенсивных занятий для сахалинских спортсменок проводят гости из северной столицы России: Дмитрий Орлов и Виктория Рангаева. Дмитрий является трехкратным вице-чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы по хип-хопу, артистом балета «Ленинград Центра», а также хореографом-постановщиком церемонии открытия и закрытия Кубка Конфедерации по футболу FIFA 2017. Его коллега Виктория Рангаева является солисткой и постановщиком танцевальных партий в «Ленинград Центре», а также совмещает работу хореографом-преподавателем в школе танцев «Madstyle». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

– Занятия проходят в рамках подготовки к чемпионату и первенству России, на которое спортсменки отправятся 23 февраля, – отметила тренер-преподаватель по чир спорту «Кристалла» Наталья Колпак.

Недельная серия мастер-классов стала первой в этом году для воспитанниц отделения чир спорта «Кристалла». Проведение занятий с приглашенными специалистами стало здесь уже традицией, и мастер-классы стараются проводить перед серьезными стартами. Участницами мастер-классов стали не только учащиеся «Кристалла», совершенствовать мастерство хореографии выразили желание воспитанницы школы-студии танцев «Грэйс» из Южно-Сахалинска и Невельска.

Тренеры пробудут на Сахалине до конца текущей недели, и за это время они подготовят программу выступлений детскому и юниорскому составам сахалинских спортсменок по дисциплинам «хип-хоп» и «чир-джаз», с которой воспитанницы «Кристалла» выступят в Москве через месяц.