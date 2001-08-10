Сахалинские борцы привезли из Хабаровска 3 медали

В Хабаровске состоялся открытый рождественский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР, экс-президента федерации борьбы Хабаровского края, Дмитрия Васильева. Победители и призеров определили среди юношей 2006-2008 года рождения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики сахалинской области.

- Турнир проходит уже в седьмой раз. На ковер вышли почти 250 юных борцов из Еврейской Автономной, Амурской, Иркутской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края, Республик Бурятия и Саха (Якутия). В некоторые весовые категории заявились свыше 30 спортсменов, – рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Островные борцы в условиях жесткой конкуренции не растерялись и смогли завоевать три медали. Победителем турнира стал Захар Василюк из Южно-Сахалинска. В весе до 28 кг он одержал четыре уверенные победы и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета.

В категории до 35 кг его земляк Гасан Рамазанов занял третье место. Также бронзовую награду завоевал Степан Булатов (Южно-Сахалинск), выступавший в весовой категории до 65 кг.

- Победителям и призерам были вручены медали, грамоты и ценные призы, - добавил Александр Ваулин.

Отметим, что Гасан Рамазанов и Степан Булатов являются воспитанниками СДЮСШОР по греко-римской борьбе, а Захар Василюк тренируется в ГБУ «СШ самбо и дзюдо».