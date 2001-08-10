Сахалинские легкоатлеты вернулись с победой из Хабаровска
В Хабаровске прошло первенство Дальнего Востока по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
На дорожки легкоатлетического комплекса «Юность» вышло более 300 сильнейших спортсменов из Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областей. Островной регион представляли легкоатлеты из Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска.
Матвей Кожаров из Корсакова, выступающий среди юниоров до 20 лет, на дистанции 800 м занял первое место с результатом 2:00, 18 сек, а на дистанции вдвое короче юноша стал вторым (51,64 сек). Еще один корсаковский спортсмен Евгений Луженков на дистанции 3000м завоевал бронзовую медаль, показав результат 9:23,72 сек.
Среди юношей особо отличился Родион Фоменко (Холмск). Он дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала. На короткой дистанции 60м Родион уверенно опередил соперников, показав отличное время 7,10 сек, и на дистанции 200 метров также финишировал первым (23,49 сек).
Также золотые медали в младшей возрастной группе завоевали Кристина Титаева и Данил Нетяго. Кристина заняла первое место в беге на 60 метров, а Данил стал победителем на дистанции 400 метров.
В активе Юрия Кашпутовича две серебряные награды – (2000 м с препятствиями — 6:28,01 сек; 3000 м — 9:33,77 сек).
Эти соревнования стали отборочными перед первенством России, которое через 10 дней стартует в Новочебоксарске.
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