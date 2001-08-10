ФК «Сахалин» провел футбольный фестиваль

Футбольный клуб «Сахалин» провел мероприятие для своих семилетних воспитанников. На футбольном поле малыши играли в футбол, а на второй площадке, где проходил мастер-класс, они смогли увидеть, какие навыки развивает этот вид спорта. Все упражнения для ребят проводили высококвалифицированные тренеры. Мальчишки, которые только начинают свой путь в футболе, получили возможность в игровой форме познакомиться со всеми достоинствами любимой игры миллионов.

Как сообщили ТИА «Острова» в футбольном клубе, фестиваль однодневный, но проводят его уже второй раз. Первый проходил в мае. Тогда участвовали мальчишки, которые только начали заниматься в спортивной школе. Сегодня здесь тренируются почти 500 детей.

- Среди дальневосточных спортивных школ у нас есть ощутимое преимущество, которое позволило в короткие сроки детским островным командам выйти в лидеры в федеральном округе, - отмечает генеральный директор ОГАУ ФК «Сахалин» Евгений Крючков. - Круглогодичные поля спортивного комплекса «Олимпия-парк» позволяют нам заниматься с детьми без прерывания тренировочного процесса. Причем, не требуется перехода на другое покрытие – синтетика одна и та же. Это сказывается на высоком уровне подготовки футболистов разных возрастов в нашей спортшколе.

В последние годы также значительно улучшилась материально-техническая база учреждения. В распоряжении тренеров есть современное оборудование, литература. Также при ОГАУ организована школа юного арбитра и подготовка стюардов.