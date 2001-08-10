Хоккеисты «Кристалла» вернулись из Владивостока серебряными призерами
На льду «Фетисов Арены» во Владивостоке завершились игры в рамках «Рождественского» хоккейного турнира. На протяжении трех дней игроки 2007 года рождения из ведущих хоккейных регионов Дальневосточного федерального округа определяли сильнейшую команду. Участниками соревнований стали шесть хоккейных коллективов из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и Южно-Сахалинска. Честь островного региона отправилась защищать команда дворца спорта «Кристалл».
Как рассказали ТИА «Острова» во дворце спорта, визит во Владивосток для наших хоккеистов начался с просмотра матча КХЛ команд «Адмирал» и «Барыс». Юные ледовые бойцы активно включились в борьбу за главный трофей турнира. В результате ледовых поединков воспитанники Константина Пятакова обеспечили себе второе место на соревнованиях.
Особо отметили судьи Константина Лыткина – игрок «Кристалла» признан лучшим защитником турнира. Первое и третье места завоевали хозяева турнира – игроки хоккейной академии ХК «Адмирал» из Владивостока.
Это дебютные соревнования в наступившем году для состава команды «Кристалл» 2007 года рождения, которые ребята провели на выезде. Стоит отметить, что разъезды не мешают хоккеистам параллельно участвовать в «Золотой шайбе», муниципальный этап которой стартовал в Южно-Сахалинске 6 января.
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