В Южно-Сахалинске прошли соревнования по спортивному туризму
13 января в Южно-Сахалинске состоялась первая тренировка по спортивному туризму в дисциплине «дистанция». Соревнования в данной дисциплине среди взрослых в последний раз проводились еще в советские времена.
Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской региональной общественной организации по туризму «Адреналин», было решено возобновить традицию и во главе с преподавателем, методистом центра детско-юношеского туризма Владимиром Анкудиновым приступили к тренировкам.
– К сожалению, в Южно-Сахалинске нет подходящих для такого рода тренировок и соревнований спортивных залов, – рассказала руководитель «Адреналина» Нина Кассова. – Поэтому на данном этапе тренируемся в небольшом зале. Но как только потеплеет, занятия будут проводиться в лесном массиве.
Туристы не теряют надежду, что власти обратят внимание на развитие спортивного туризма, и на территории Сахалинской области появится областной центр туризма, где будет зал для подготовки спортсменов, скалодром, учебные классы и т.д.
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