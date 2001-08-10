Тихоокеанское
информационное агентство
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16:49, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске прошли соревнования по спортивному туризму

В Южно-Сахалинске прошли соревнования по спортивному туризму

13 января в Южно-Сахалинске состоялась первая тренировка по спортивному туризму в дисциплине «дистанция». Соревнования в данной дисциплине среди взрослых в последний раз проводились еще в советские времена. 
Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской региональной общественной организации по туризму «Адреналин», было решено возобновить традицию и во главе с преподавателем, методистом центра детско-юношеского туризма Владимиром Анкудиновым приступили к тренировкам. 
– К сожалению, в Южно-Сахалинске нет подходящих для такого рода тренировок и соревнований спортивных залов, – рассказала руководитель «Адреналина» Нина Кассова. – Поэтому на данном этапе тренируемся в небольшом зале. Но как только потеплеет, занятия будут проводиться в лесном массиве. 
Туристы не теряют надежду, что власти обратят внимание на развитие спортивного туризма, и на территории Сахалинской области появится областной центр туризма, где будет зал для подготовки спортсменов, скалодром, учебные классы и т.д. 

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