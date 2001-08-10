В Южно-Сахалинске готовятся к лыжным гонкам на призы «Дружбы»
Четыре дня юные лыжники со всего островного региона будут разыгрывать медали первенства области на призы «Дружбы». Сотни сильнейших девушек и юношей 14-17 лет предстоит проехать две гонки с раздельного старта и два спринта - классическим и свободным стилем.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, в отличии от прошлого малоснежного года, ребята будут соревноваться не в Троицком, а на сложнейших трассах школы зимних видов спорта на улице Венской в Южно-Сахалинске. Только что на них прошел чемпионат области среди основного возраста. Призерами этих соревнований стали и участники предстоящего первенства - Эльвира Канаева (Оха), Сергей Губушкин (Оха), Виктор Носов (село Первомайское), Владислав Гринченко (Оха) и Степан Хомик (Оха). Также рядом с пьедесталом оказались юноши из Южно-Сахалинск: Кирилл Кичигин, Максим Петров, Артем Миронов и Владимир Вилаев.
Программа соревнований:
- 18 января (четверг) - индивидуальная гонка классическим стилем. Девушки 2002-03 г.р. - 5 км, юноши 2002-03 г.р. - 10 км, девушки 2000-01 г.р. - 10 км, юноши 2000-01 г.р. - 15 км
- 19 января (пятница) - спринт классическим стилем,
- 20 января (суббота) - спринт свободным стилем,
- 21 января (воскресенье) - индивидуальная гонка свободным стилем. Девушки 2002-03 г.р. - 3 км, юноши 2002-03 г.р. - 5 км, девушки 2000-01 г.р. - 5 км, юноши 2000-01 г.р. - 10 км.
Парад открытия в 10:30, начало соревнований в 11:00.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:17 Сегодня В Южно-Сахалинске открылся исторический парк
10:48 Сегодня В доме инвалидов Южно-Сахалинска отпраздновали Рождество
09:22 Сегодня В новом анивском инкубатории вывели более 12 тысяч цыплят
- 10:59 Сегодня С 23 января записать ребенка в первый класс южно-сахалинцы смогут
- 17:29 12 Января Южносахалинцы могут купить свежемороженую навагу по рекордно низкой цене
- 15:31 12 Января На стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске откроют каток
- 16:02 12 Января В «Кристалле» проходят мастер-классы по чир спорту
- 15:50 12 Января Поезд до Корсакова будет ходить по новому расписанию
09:35 18 Декабря Огни на Главной сахалинской елке засияли в выходные
10:35 19 Декабря Южносахалинцев приглашают на елочные базары
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?