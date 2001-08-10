В Южно-Сахалинске готовятся к лыжным гонкам на призы «Дружбы»

Четыре дня юные лыжники со всего островного региона будут разыгрывать медали первенства области на призы «Дружбы». Сотни сильнейших девушек и юношей 14-17 лет предстоит проехать две гонки с раздельного старта и два спринта - классическим и свободным стилем.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, в отличии от прошлого малоснежного года, ребята будут соревноваться не в Троицком, а на сложнейших трассах школы зимних видов спорта на улице Венской в Южно-Сахалинске. Только что на них прошел чемпионат области среди основного возраста. Призерами этих соревнований стали и участники предстоящего первенства - Эльвира Канаева (Оха), Сергей Губушкин (Оха), Виктор Носов (село Первомайское), Владислав Гринченко (Оха) и Степан Хомик (Оха). Также рядом с пьедесталом оказались юноши из Южно-Сахалинск: Кирилл Кичигин, Максим Петров, Артем Миронов и Владимир Вилаев.

Программа соревнований:

- 18 января (четверг) - индивидуальная гонка классическим стилем. Девушки 2002-03 г.р. - 5 км, юноши 2002-03 г.р. - 10 км, девушки 2000-01 г.р. - 10 км, юноши 2000-01 г.р. - 15 км

- 19 января (пятница) - спринт классическим стилем,

- 20 января (суббота) - спринт свободным стилем,

- 21 января (воскресенье) - индивидуальная гонка свободным стилем. Девушки 2002-03 г.р. - 3 км, юноши 2002-03 г.р. - 5 км, девушки 2000-01 г.р. - 5 км, юноши 2000-01 г.р. - 10 км.

Парад открытия в 10:30, начало соревнований в 11:00.