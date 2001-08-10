В Холмске прошел мастер-класс по хоккею

Хоккейная команда «Сахалин» провела мастер-класс для воспитанников холмской школы хоккея. В портовый город отправились нападающие Тимофей Шишканов, Алексей Еремин, Артем Сенатор, Виталий Зацепилин, защитники Вячеслав Ананьин, Дмитрий Фахрутдинов, голкипер Ян Шелепнев, а также представители тренерского штаба во главе с Михаилом Комаровым. На льду «Холмск-Арены» профессионалов встретили 20 мальчишек из детских команд «Метеор» и «Холмские пантеры».



Как рассказали ТИА «Острова» в ПСК «Сахалин», после разминки полевых игроков и голкиперов развели по разным краям площадки. С последними занимались тренер вратарей Валентин Писарев и Ян Шелепнёв, защищающий ворота островной команды. В их подчинение оказалось четверо начинающих спортсменов, самому младшему не исполнилось и 6 лет. Наставники юных вратарей посветили много времени «перемешиванию» в воротах.

«Ребята очень стараются, видно рвение и желание научится чему-то новому» - отметил Ян Шелепнёв.

Для полевых игроков, помимо элементов, позволяющих улучшить технику катания, было припасено много разнообразных упражнений. Михаил Комаров показал несколько обводок, за чистотой выполнения следили игроки «Сахалина».

Большое внимание публики было приковано к Артему Сенатору, который, несколькими годами ранее, еще не будучи в стане островной профессиональной команды, выступал за холмскую любительскую команду, в качестве приглашенного игрока.

«Часто бываю Холмске, в том числе и с мастер-классами. Очень радует, что дети и родители нашли время прийти, ведь за профессионалами нужно тянуться, тем более дети впитывают все как губки. Когда я был ребенком, смотрел на игроков «Сибири», тогда выступающей в ВХЛ. На меня это производило огромное впечатление» - поделился Артем Сенатор.

На льду мастер-класс не закончился Михаил Комаров показал и пару упражнений с мячом, которые дети смогут делать и дома, совершенствую свое мастерство. Холмских мальчишек на льду сменили взрослые хоккеисты, игроки команды «Морские львы», которая неоднократно доказывала свой высокий уровень на областных первенствах. Матч со львами получился поистине товарищеским, ведь участников «растасовали» по командам, профессионалы и любители играли бок о бок. В результате двадцатиминутного матча победу одержала дружина Тимофея Шишканова, но в серии буллитов сильней оказалась сборная Алексея Еремина. Завершился визит в Холмск общей фотографией.