Трудовые коллективы Южно-Сахалинска приглашают выполнить нормы ГТО
30 января трудовые коллективы областного центра приглашают выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Участники смогут проверить свои силы в шести дисциплинах - подтягивании на высокой перекладине, наклонах вперёд из положения стоя, стрельбе из электронного оружия, отжимании от пола, прыжках в длину с места и поднимании туловища из положения лёжа на спине.
Мероприятие пройдёт с 11:30 до 14:00 в подтрибунном зале стадиона «Спартак» школы летних видов спорта. Коллективные заявки отправлять на почту gto-65@mail.ru. Распечатанную копию необходимо принести на тестирование. Желающим выполнить нормативы индивидуально при себе необходимо иметь паспорт, медицинскую справку о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также УИН (11-значный номер, присвоенный при регистрации на портале GTO.RU).
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