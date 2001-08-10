Сахалинский стрелок представил Россию на соревнованиях в Словении
Воспитанник ДЮСШ игровых видов спорта Южно-Сахалинска Игнат Ильин отстаивал честь России на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Grand Prix Ruse – 2018». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
Состязания проходили в городе Руше Республики Словения. В чемпионате приняли участие более 200 спортсменов из 10 стран - Словении, Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Хорватии, Болгарии, Польши, Японии и России. На огневой рубеж соревнований вышли чемпионки мира по пулевой стрельбе Андеа Арсович (винтовка) и Зорана Арунович (пистолет) из Сербии, а также победители и призеры чемпионатов Европы и этапов кубка мира. Нашу страну представил всего один стрелок – ученик 11 класса школы №6 Южно-Сахалинска, кандидат в мастера спорта Игнат Ильин.
В связи с введением в этом году новых международных правил соревнований по пулевой стрельбе, организаторы турнира были вынуждены внести изменения в программу. В итоге появились новые дисциплины, а подведение итогов по различным возрастным категориям убрали. В результате Игнату, ранее заявленному в юношескую категорию U18 (до 19 лет), предстояло помериться силами со взрослыми спортсменами, представляющими национальные сборные стран участниц.
В такой конкуренции говорить о высоком месте в турнирной таблице не приходилось. Тем не менее, в первом старте сахалинец занял 27 место из 48-ми. Во втором, где участвовали все заявленные спортсмены, он улучшил свой результат на одно очко и с суммой 613,8 баллов занял 33 место из 63 имеющихся.
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