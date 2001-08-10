На Сахалине впервые состоится Суперкубок «Хоккея в валенках»
В Южно-Сахалинске прошла жеребьевка команд-участниц уже шестого по счету чемпионата детсадовской семейной спортивной лиги.
Как ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, в очередном сезоне примут участие одиннадцать детских садиков островной столицы. По словам автора проекта Андрея Хапочкина, команды по результатам жребия поделены на три подгруппы, а по итогам предварительного этапа четыре лучших получат право продолжить борьбу в плей-офф.
- Желающих вступить к нам в лигу масса, просьбы поступают практически от всех дошкольных учреждений Южно-Сахалинска, а также из районов области, - рассказал Андрей Хапочкин. - Мы разослали положение о соревнованиях в Углегорский район, Смирных, Долинск, Томари, точно известно, что в этот сезоне впервые соревнования пройдут в Аниве. В марте лучшие районные команды разыграют первый Суперкубок «Хоккей в Валенках».
Первый тур муниципального этапа турнира состоится завтра, 19 января. Игры пройдут на территории городского парка культуры и отдых им. Ю.А. Гагарина, где стараниями специалистов подготовлена уютная спортивная площадка, а для малышей и их родителей на стадионе «Космос» будет предоставлена отдельная раздевалка и горячий чай.
По итогам жеребьевки в группе «А» путевку в плей-офф разыграют команды «Жемчужина», «Огонек», «Черемушки» и «Белоснежка». В группе «В» сойдутся семейные хоккейные дружины «Дюймовочка», «Светлячок», «Полянка» и «Сказка»; в группе «С» – «Ягодка», «Солнышко» и «Звездочка».
Расписание игр1 тура на 19 января:
15.15 - Открытие;
15.30 - А1-А2. Жемчужина - Огонек;
15.50 - А3-А4. Черемушки - Белоснежка;
16.10 - В1-В2. Дюймовочка - Светлячок;
16.30 - В3-В4. Полянка - Сказка;
16.50 - С1-С2. Ягодка - Солнышко.
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