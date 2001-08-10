В Хабаровске островные борцы взяли 15 медалей
В Хабаровске завершился традиционный открытый краевой фестиваль спортивной борьбы. В ежегодных состязаниях приняли участие почти 250 борцов из Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия).
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, на ковер стадиона имени Ленина вышли юноши и девушки 16-17 лет. Спортсмены выявили сильнейших в трех видах борьбы (женская, вольная, греко-римская). Островитяне отличились в каждой из них, завоевав в общей сложности 15 медалей.
В активе борцов греко-римского стиля две золотые награды. Их обладателями стали Тимофей Марцинкевич из поселка Ноглики (весовая категория до 44 кг) и Святослав Зимин из Южно-Сахалинска (до 57 кг).
В женской борьбе первое место заняла Аделина Митронова из Шахтерска, одолевшая своих конкурентов в категории до 54 кг. В категориях до 68 и до 75 кг островные спортсмены завоевали по три медали.
Победителями фестиваля стали Эрик Ким (до 62 кг) и Иван Чифуров (до 75 кг) из Южно-Сахалинска, а также Антон Добродомов (до 68 кг) из Ноглик.
Серебряные призеры турнира – Даниил Аржанов (до 52 кг) из Шахтерска, Александр Трифонов (до 68 кг), Александр Ефтеев (до 75 кг) и Илья Мураткин (до 85 кг) из островной столицы.
На третью ступень пьедестала почета поднялись Махмасаид Азизов (до 38 кг), Алексей Пронин (до 44 кг) из Южно-Сахалинска, Илья Старцев (до 52 кг) из Ноглик, Иван Давыденко (до 68 кг) и Кирилл Тен (до 75 кг) из Невельска.
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