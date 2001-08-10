Тихоокеанское
информационное агентство
19 Января 2018
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Южно-сахалинская лыжница вошла в ТОП-10 на чемпионате Австрии

Южно-сахалинская лыжница вошла в ТОП-10 на чемпионате Австрии

В Санкт-Ламбрехте проходят открытые чемпионат и юниорское первенство Австрии по горнолыжному спорту. Участницами этих состязаний стали спортсменки юниорской сборной команды России, в числе которых Софья Матвеева (Южно-Сахалинск). Об этом ТИ «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

В супергиганте лучшей стала словацкая горнолыжница Тереза Янкова. Софья Матвеева финишировала седьмой, уступив победительнице 1,62 секунды. В альпийской комбинации также первенствовала Янкова, а островная горнолыжница показала шестой результат. В рамках юниорского первенства Австрии у Софьи Матвеевой девятая сточка итогового протокола, в альпийской комбинации – шестая.

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