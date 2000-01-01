Тихоокеанское
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На Сахалине прошло первенство области по лыжным гонкам на призы «Дружба»

На Сахалине прошло первенство области по лыжным гонкам на призы «Дружба»

Стартовало первенство сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Эти соревнования являются отборочными на первенство ДФО среди юношей и девушек 2000-2004, которое пройдет в Южно-Сахалинске через две недели. Спортсмены соревновались на дистанциях 5, 10 и 15 километров классическим стилем. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.  

Среди старших юношей не было равных Сергею Губушкину из Охи. Сергей проводит призовую серию стартов - 7 января он был третьим на 20-километровой «Рождественской лыжне», уступив лишь несколько секунд коллегам по взрослой сборной Сахалинской области. На прошлой неделе на Чемпионате области он был вторым на классической гонке и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Сегодня он выиграл ту же дистанцию среди 16-17-летних сверстников с трехминутным отрывом.

За второе и третье место на подиуме борьба развернулась между Виктором Носовым из села Первомайского, Дмитрия Евстифеева из Охи и Кирилла Кичигина из Южно-Сахалинска. После первого и второго круга южносахалинец уверенно шел на третьем месте в девяти секундах за представителем ДЮСШ Смирных - Носовым. Однако, лыжник из Охи Евстифеев провел более грамотную с точки зрения тактики гонку - после первого круга он шел шестым, после второго - четвертым, а на финише сумел стать призером.

Результаты забега юношей 2000-01 г.р. 15 км:

1. Сергей Губушкин (Оха) 43:43

2. Виктор Носов (с. Первомайское) +2:53

3. Дмитрий Евстифеев (Оха) +3:23

4. Кирилл Кичигин (Южно-Сахалинск) +3:29

5. Артем Миронов (Южно-Сахалинск) +4:02

Взрослые девушки сражались на 10-километровой дистанции. И здесь опять лыжница из Охи Леонида Кармазь начала спокойно - южносахалинки Вероника Щелчкова и Ульяна Гейст шли в 10 и 17 секундах позади нее на середине дистанции. Но на втором круге охинка сумела нарастить скорость, в отличие от соперниц, и довела преимущество до 45 секунд и более.

Девушки 2000-01 г.р., 10 км

1. Леонида Кармазь (Оха) 37:51

2. Вероника Щелчкова (Южно-Сахалинск) +0:44

3. Ульяна Гейст (Южно-Сахалинск) +2:25

4. Анастасия Авдеева (Оха) +4:51

5. Анастасия Калинская (Южно-Сахалинск) +6:44

У средних юношей на дистанции 10 километров невероятной скоростью выделялся Степан Хомик из Охи. Он бежал первые пять километров в одно время с победителем более старшей возрастной группы, а на финише был даже быстрее его. Хотя такое сравнение не совсем корректное - Сергей Губушкин бежал более длинную дистанцию и на час раньше - скольжение за это время могло измениться. Но, в любом случае,победа Хомика была более чем убедительной.

Южносахалинский лыжник Максим Косарев проехал пять километров со вторым временем, выигрывая 11 и 17 секунд у Александра Путинцева из Александровска-Сахалинского и Никиты Понамарева из Охи.

Результаты забега юношей 2002-03 г.р. 10 км

1. Степан Хомик (Оха) 28:40

2. Александр Путинцев (Александровск-Сахалинский) +2:53

3. Никита Понамарев (Оха) +2:59

4. Максим Косарев (Южно-Сахалинск) +3:02

5. Денис Зараменских (Оха) +4:16

Лучшие девушки средней возрастной группы также выделились более высокой скоростью в сравнении со взрослыми коллегами. В прошлое воскресенье Эльвира Канаева из Охи стала серебряным призером женского чемпионата области, а сегодня на пяти километрах она выиграла более минуты у южносахалинских лыжниц Анны Кожиновой и Ульяны Николовой.

Результаты забега девушек 2002-03 г.р. 5 км

1. Эльвира Канаева (Оха) 16:13

2. Анна Кожинова (Южно-Сахалинск) +1:01

3. Ульяна Николова (Южно-Сахалинск) +1:21

4. Мария Коломиец (Оха) +1:24

5. Анастасия Кузьмина (Оха) +1:30.

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