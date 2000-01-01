На Сахалине прошло первенство области по лыжным гонкам на призы «Дружба»
Стартовало первенство сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Эти соревнования являются отборочными на первенство ДФО среди юношей и девушек 2000-2004, которое пройдет в Южно-Сахалинске через две недели. Спортсмены соревновались на дистанциях 5, 10 и 15 километров классическим стилем. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Среди старших юношей не было равных Сергею Губушкину из Охи. Сергей проводит призовую серию стартов - 7 января он был третьим на 20-километровой «Рождественской лыжне», уступив лишь несколько секунд коллегам по взрослой сборной Сахалинской области. На прошлой неделе на Чемпионате области он был вторым на классической гонке и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Сегодня он выиграл ту же дистанцию среди 16-17-летних сверстников с трехминутным отрывом.
За второе и третье место на подиуме борьба развернулась между Виктором Носовым из села Первомайского, Дмитрия Евстифеева из Охи и Кирилла Кичигина из Южно-Сахалинска. После первого и второго круга южносахалинец уверенно шел на третьем месте в девяти секундах за представителем ДЮСШ Смирных - Носовым. Однако, лыжник из Охи Евстифеев провел более грамотную с точки зрения тактики гонку - после первого круга он шел шестым, после второго - четвертым, а на финише сумел стать призером.
Результаты забега юношей 2000-01 г.р. 15 км:
1. Сергей Губушкин (Оха) 43:43
2. Виктор Носов (с. Первомайское) +2:53
3. Дмитрий Евстифеев (Оха) +3:23
4. Кирилл Кичигин (Южно-Сахалинск) +3:29
5. Артем Миронов (Южно-Сахалинск) +4:02
Взрослые девушки сражались на 10-километровой дистанции. И здесь опять лыжница из Охи Леонида Кармазь начала спокойно - южносахалинки Вероника Щелчкова и Ульяна Гейст шли в 10 и 17 секундах позади нее на середине дистанции. Но на втором круге охинка сумела нарастить скорость, в отличие от соперниц, и довела преимущество до 45 секунд и более.
Девушки 2000-01 г.р., 10 км
1. Леонида Кармазь (Оха) 37:51
2. Вероника Щелчкова (Южно-Сахалинск) +0:44
3. Ульяна Гейст (Южно-Сахалинск) +2:25
4. Анастасия Авдеева (Оха) +4:51
5. Анастасия Калинская (Южно-Сахалинск) +6:44
У средних юношей на дистанции 10 километров невероятной скоростью выделялся Степан Хомик из Охи. Он бежал первые пять километров в одно время с победителем более старшей возрастной группы, а на финише был даже быстрее его. Хотя такое сравнение не совсем корректное - Сергей Губушкин бежал более длинную дистанцию и на час раньше - скольжение за это время могло измениться. Но, в любом случае,победа Хомика была более чем убедительной.
Южносахалинский лыжник Максим Косарев проехал пять километров со вторым временем, выигрывая 11 и 17 секунд у Александра Путинцева из Александровска-Сахалинского и Никиты Понамарева из Охи.
Результаты забега юношей 2002-03 г.р. 10 км
1. Степан Хомик (Оха) 28:40
2. Александр Путинцев (Александровск-Сахалинский) +2:53
3. Никита Понамарев (Оха) +2:59
4. Максим Косарев (Южно-Сахалинск) +3:02
5. Денис Зараменских (Оха) +4:16
Лучшие девушки средней возрастной группы также выделились более высокой скоростью в сравнении со взрослыми коллегами. В прошлое воскресенье Эльвира Канаева из Охи стала серебряным призером женского чемпионата области, а сегодня на пяти километрах она выиграла более минуты у южносахалинских лыжниц Анны Кожиновой и Ульяны Николовой.
Результаты забега девушек 2002-03 г.р. 5 км
1. Эльвира Канаева (Оха) 16:13
2. Анна Кожинова (Южно-Сахалинск) +1:01
3. Ульяна Николова (Южно-Сахалинск) +1:21
4. Мария Коломиец (Оха) +1:24
5. Анастасия Кузьмина (Оха) +1:30.
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