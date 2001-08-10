На стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске дадут уроки лыж
В рамках проекта «Социальный фитнес» на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут бесплатные занятия по беговым лыжам. Стать участником тренировок может каждый — независимо от возраста и физической подготовки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.
Часовые занятия проходят в субботу и воскресенье на базе школы зимних видов спорта (Горького, 7/1). Начало в 10.00. В субботу группа отрабатывает навыки лыжной ходьбы, а по воскресеньям ходит по различным маршрутам.
Желающим присоединиться к тренировкам напоминают, что правильная экипировка очень важна. Одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра и влаги (куртка с капюшоном и штаны, или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми.
Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи лыж за полчаса до начала занятия - в 9.30. Подробную информацию можно узнать по телефону: 89624199419.
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