На стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске дадут уроки лыж

В рамках проекта «Социальный фитнес» на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут бесплатные занятия по беговым лыжам. Стать участником тренировок может каждый — независимо от возраста и физической подготовки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Часовые занятия проходят в субботу и воскресенье на базе школы зимних видов спорта (Горького, 7/1). Начало в 10.00. В субботу группа отрабатывает навыки лыжной ходьбы, а по воскресеньям ходит по различным маршрутам.

Желающим присоединиться к тренировкам напоминают, что правильная экипировка очень важна. Одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра и влаги (куртка с капюшоном и штаны, или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи лыж за полчаса до начала занятия - в 9.30. Подробную информацию можно узнать по телефону: 89624199419.