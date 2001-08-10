В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат по настольному теннису
Второй тур клубного чемпионата по настольному теннису стартовал в Южно-Сахалинске. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, в первых соревнованиях этого года померятся силами 36 команд из разных уголков региона, включая Южные Курилы. Всего ожидается около 150 спортсменов. Состязание продлиться шесть дней. В каждом из них сразятся представители разных лиг.
В субботу за пьедестал почёта бились сильнейшие теннисисты. В высшей лиге мастерство владения ракеткой продемонстрировали южносахалинские команды «Заряд», «Локомотив» и «ГАЗМЯС», холмская «Тенза», а также «Альфа» (Южно-Сахалинск, Корсаков) и «Меркурий» (Южно-Сахалинск, Долинск). Участники сражались в одиночных и парных поединках. Игра шла до четырех побед.
В первом туре чемпионата, проходившим в октябре прошлого года, лидерами стали «Меркурий», «Заряд» и «ГАЗМЯС». На этот раз перед фаворитами стояла задача не сдать позиции.
По результатам игры лучшие результаты вновь показали спортсмены из команды «Меркурий» Иван Леонов, Александр И, Дмитрий Тен и Роман Баранов. Они обошли «Заряд» всего на одно очко, тем самым в очередной раз доказав своё превосходство в высшей лиге.
Бронзу завоевал «ГАЗМЯС», оставив позади себя «Альфу». На пятом месте расположился «Локомотив», а на шестом – холмчане из «Тензы».
Впереди ожидаются игры 1, 2, 3, 4 и 5 лиг. Соревнования будут проходить каждые выходные. Окончательные итоги второго тура подведут в феврале.
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