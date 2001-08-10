В Южно-Сахалинске прошел чемпионат ДФО по художественной гимнастике
Стали известны имена победителей чемпионата Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. После пятилетнего перерыва соревнования такого уровня вновь прошло в областном центре, как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области.
На ковер спортивного комплекса «Олимпия парк» вышло более 150 сильнейших гимнасток из 7 регионов Дальнего Востока. В течение трех дней девочки от 10 до 14 лет соревновались в командных и групповых упражнениях, а также в личном зачете.
Оценивали выступления спортсменок сразу три судейские бригады, каждая из которых обращает внимание на определенный показатель: исполнительское мастерство, владение предметом и артистизм.
В итоге в общекомандном зачете первое место заняла команда из Приморского края. На втором месте оказались гимнастки из Хабаровского края. Третье место у Сахалинской области. Региональную сборную представляли Дарья Парфентьева, Николь Исакова, Алекса Сафарова, Милана Сиверцева, Алина Абдиллаева, Мария Шеварева.
В групповых упражнениях сборная области заняла 7 место из 13 команд.
- Дарья Парфентьева примет участие в первенстве России по художественной гимнастике в составе сборной команды ДФО. Оно состоится с 31 января по 5 февраля в Казани, - отметила главный тренер региональной сборной Ольга Лукина.
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