Тихоокеанское
информационное агентство
22 Января 2018
Сегодня 18:26
56,59|69,40|68,66
Более 3500 кубометров снега вывезли с корсаковских улиц
13:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные хоккеисты стали победителями предолимпийского турнира в Южной Корее

Островные хоккеисты стали победителями предолимпийского турнира в Южной Корее

Юные воспитанники хоккейного клуба «Кристалл» одержали победу в международном хоккейном турнире «U-12», посвящённом предстоящим Олимпийским играм в Пхенчхане. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Соревнования проходили с 18 по 21 января в ледовом дворце «Оуллимнур» города Коян (Южная Корея). Кубки и медали турнира оспорили хоккеисты Кореи, Японии, Китая, Ирландии, Канады и США. Помимо сахалинцев Россию представляли юниоры ХК «Адмирал-2006» из Владивостока.

По итогу игр островитяне одолели не только хозяев ледового поля, но и американцев, канадцев, ирландцев, а также своих соотечественников из соседнего региона.

Уже завтра победители возвращаются домой, где их с нетерпением ждут родные и близкие.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?