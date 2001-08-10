Островные хоккеисты стали победителями предолимпийского турнира в Южной Корее

Юные воспитанники хоккейного клуба «Кристалл» одержали победу в международном хоккейном турнире «U-12», посвящённом предстоящим Олимпийским играм в Пхенчхане. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Соревнования проходили с 18 по 21 января в ледовом дворце «Оуллимнур» города Коян (Южная Корея). Кубки и медали турнира оспорили хоккеисты Кореи, Японии, Китая, Ирландии, Канады и США. Помимо сахалинцев Россию представляли юниоры ХК «Адмирал-2006» из Владивостока.

По итогу игр островитяне одолели не только хозяев ледового поля, но и американцев, канадцев, ирландцев, а также своих соотечественников из соседнего региона.

Уже завтра победители возвращаются домой, где их с нетерпением ждут родные и близкие.