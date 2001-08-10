В южно-сахалинском городском бассейне прошло игровое занятие

В городском бассейне Южно-Сахалинска прошло игровое занятие для детей. Участниками мероприятия стали дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся в замещающих семьях, а также ребята из социально уязвимых категорий. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Организаторами таких мероприятий традиционно выступают управление по физической культуре и спорту совместно с отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с отделом опеки и попечительства департамента образования администрации города Южно-Сахалинска.

Весело и с пользой провести время в городском бассейне ДЮСШ по плаванию пришли 20 юных горожан. Под руководством тренера-преподавателя они совершенствовали навыки в плавании, прыгали со стартовой тумбы, устраивали товарищеские заплывы. У некоторых была возможность поучаствовать в мероприятии всей семьей.

- Мы здесь практически полным составом нашей большой и дружной семьи, - сказала южносахалинка Ирина Носенко. - Мы с супругом усыновили 5 детей из детских домов Сахалинской области и Приморья. Все наши дети разные, каждый талантлив по-своему, но все они любят спорт и успешно учатся.

Как рассказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина, ежегодно в рамках всероссийского конкурса «Город детей - город семей» организуют серии встреч, где ребята, нуждающиеся в особом внимании, могут раскрыть себя и показать свои достижения. «Веселые старты», мастер-классы по твистингу и бумагопластике, соревнования по нормативам ГТО - вот далеко не полный список мероприятий. Большую помощь в организации оказывают сотрудники МБУ «Спортивный город» и МБУ «Центр молодежных инициатив», активисты проектов «Социальный фитнес», «Сахалинский воркаут», «Спорт против подворотни».

Особое направление - адаптивная физкультура для детей с ограниченными возможностями здоровья. С прошлого года удалось вывести эту работу на качественно новый уровень. В областном центре специализированные группы для этой категории действуют на базе трех муниципальных спортивных учреждений: ДЮСШ по плаванию, СДЮСШОР по греко-римской борьбе и ДЮСШ игровых видов спорта. Занятия посещают около 80 ребят.