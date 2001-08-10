В Южно-Сахалинске разыграли последние медали первенства области по лыжным гонкам
В воскресенье прошел последний день первенства области на приз «Дружба» по лыжным гонкам. Юные лыжники 2000-2003 года рождения выявили сильнейших на коньковых дистанциях 3, 5 и 10 километров. Три золота досталось представителям Охи и одно - Южно-Сахалинску. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
Прохладная погода, ознаменовавшая вторую часть лыжного турнира, усилилась ветром и свежим снегом, но в пределах разрешенных лимитов. Спортсмены жаловались на плохое скольжение лыж, но все были в равных условиях.
У юношей и девушек среднего возраста Степан Хомик и Эльвира Канаева забрали золото и третьей гонки первенства. Южносахалинские лыжники были рядом - Максим Косарев и Ульяна Николаева заняли вторые место. Третье место досталось охинцу Никите Пономареву и южносахалинке Анне Кожиновой.
А вот гонка у ребят старшего возраста преподнесла сюрприз. Лидер охинской команды Сергей Губушкин шел на втором месте на середине гонки с четырехсекундным отставанием от напарника Владислава Гринченко, но на втором круге проиграл ему почти минуту и пришел лишь четвертым. Возможно, причиной этого стало неприятное падение в финале спринта и травма, полученная днем ранее. А может быть, силы оставили спортсмена после череды сложнейших стартов - это его шестая гонка за две недели, проведенных в Южно-Сахалинске. Гринченко сумел сохранить скорость и пришел на финиш первым. Второе место занял Виктор Носов из Смирных, Дмитрий Евстифеев из Охи - третьим.
У девушек два дня подряд побеждала Ульяна Гейст из Южно-Сахалинска. Более полуминуты она выиграла у Леониды Кармазь из Охи и более минуты у южносахалинки Вероники Щелчковой.
Прошедшие соревнования стали отборочным перед первенством ДФО, которое начнется в Южно-Сахалинске уже на следующей неделе.
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