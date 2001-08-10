Волейболистки «Сахалин» одержали победу над «Ленинградкой»
Завершился 15 тур чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» принимал «Ленинградку» из Санкт-Петербурга, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области.
Литовченко в течение нескольких секунд набрала два очка ударами из четвертой зоны. А когда Дарья Володько и Валерия Сафонова удачно сыграли на блоке (13:11), наставник «Ленинградки» Александр Кашин взял тайм-аут. В три атаки команда «Сахалин» вышла вперед – 16:11. В самый ответственный момент поочередно атаковали Володько и Литовченко. К концу первого сета счет был 25:22.
Второй сет гостьи начали хорошо и даже вели в счете (6:2 в пользу). Но на подаче «Сахалин» вышел вперед (7:6). Чуть позже «Ленинградка» взяла тайм-аут (13:10). В заключительном игровом отрезке счет стал – 25:18 в пользу сахалинцев.
В начале третьей партии Литовченко набрала несколько очков, удачно завершая комбинации Синицыной. Игроки из Санкт-Петербурга стали вести – 8:4. Вскоре отставание увеличилось (5:12). Денис Матвеев взял тайм-аут, чтобы внести коррективы в действия своих подопечных. Разница в счете вскоре уменьшилась. Два эйса Григорьевой, атака Володько и цифры на табло поменялись - 15:16. Затем гостьи снова вышли вперед (24:25), но в итоге партия закончилась со счетом 27:25 в пользу островитян.
- Мы очень долго шли к такой уверенной победе со счетом 3:0. Мы долго играли по 3:2 и 2:3. Была драматичная игра с «Заречьем». Я очень рад, что мы проявили дух бойца, победителя, - сказал главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев.
«Сахалин» добился уверенной победы в трех партиях, а теперь ему нужно выиграть один из трех оставшихся матчей, чтобы попасть в плей-офф чемпионата Суперлиги. Задача вполне выполнимая, учитывая заключительную игру на своей площадке.
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