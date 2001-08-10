В Южно-Сахалинске прошел чемпионат по шахматам
В Южно-Сахалинске стартовал городской этап соревнований по шахматам «Белая ладья» среди муниципальных общеобразовательных учреждений. Одиннадцать команд оспаривают три путевки на областной этап турнира, который пройдет в начале апреля.
- В составе каждой команды три мальчика и одна девочка 2004 года рождения и младше. Участникам предстоит сыграть семь туров по швейцарской системе. Места будут определены по сумме очков, набранных всеми участниками, - пояснил исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, главными фаворитами турнира являются лицей № 2 (прошлогодний победитель городского и областного этапа), гимназия № 2 (серебряный призер), СОШ № 11 (третье место). В частности, уже в первом туре были зафиксированы довольно неожиданные результаты:
1. СОШ № 11 – 3,5 очка;
2. лицей № 2 – 3 очка;
3. гимназия № 2 – 3 очка;
4. СОШ № 21 – 3 очка;
5. гимназия № 3 – 3 очка.
23 января в рамках турнира пройдут два тура. Второй начнется в 10:00, третий – в 12:30. Увидеть баталии юных шахматистов можно в ГШК «Каисса» (ул. Чехова, 4).
Пары второго тура:
СОШ № 11 – Лицей № 2;
гимназия № 2 – СОШ № 21.
СОШ № 3 – Гимназия № 3.
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