В Южно-Сахалинске прошел чемпионат по шахматам

В Южно-Сахалинске стартовал городской этап соревнований по шахматам «Белая ладья» среди муниципальных общеобразовательных учреждений. Одиннадцать команд оспаривают три путевки на областной этап турнира, который пройдет в начале апреля.

- В составе каждой команды три мальчика и одна девочка 2004 года рождения и младше. Участникам предстоит сыграть семь туров по швейцарской системе. Места будут определены по сумме очков, набранных всеми участниками, - пояснил исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, главными фаворитами турнира являются лицей № 2 (прошлогодний победитель городского и областного этапа), гимназия № 2 (серебряный призер), СОШ № 11 (третье место). В частности, уже в первом туре были зафиксированы довольно неожиданные результаты:

1. СОШ № 11 – 3,5 очка;

2. лицей № 2 – 3 очка;

3. гимназия № 2 – 3 очка;

4. СОШ № 21 – 3 очка;

5. гимназия № 3 – 3 очка.

23 января в рамках турнира пройдут два тура. Второй начнется в 10:00, третий – в 12:30. Увидеть баталии юных шахматистов можно в ГШК «Каисса» (ул. Чехова, 4).

Пары второго тура:

СОШ № 11 – Лицей № 2;

гимназия № 2 – СОШ № 21.

СОШ № 3 – Гимназия № 3.