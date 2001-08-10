Сахалинцы представят регион на первенстве России по легкой атлетике

Завтра в Новочебоксарске стартует первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в помещении. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В соревновании примут участие около 500 лучших легкоатлетов из 46 регионов страны. Островной регион будут представлять воспитанница спортивной школы летних видов спорта Кристина Титаева и Родион Фоменко из Холмска. Молодые люди выступают в беге на 60 и 200 метров.

В середине января Кристина и Родион стали победителями Дальневосточного первенства, который прошел в Хабаровске. Родион стал обладателем двух золотых медалей (60м, 200м), а Кристина на 60-метровке.