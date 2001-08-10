В Южно-Сахалинске прошел турнир «Белая ладья»

23 января в Южно-Сахалинске были сыграны партии второго и третьего туров городского этапа шахматных соревнований «Белая ладья». В центральном матче второго тура отношения выясняли топ-фавориты турнира школа № 11 и лицей № 2.

Лицеисты выиграли все четыре партии (4:0). Точно с таким же счетом гимназия № 3 выиграла матч у школы № 3, а СОШ № 6 – у школы № 8. Гимназия № 2 нанесла поражение начальной школе № 21 (2,5:1,5 очка), а шахматисты СОШ № 32 были сильнее команды школы № 13 (3:1). Об это ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

В третьем туре лицей № 2 вновь добился победы с «сухим» счетом. На этот раз шахматисты этой команды выиграли все партии у гимназии № 3. Также во всех четырех партиях победила школа № 11. Они одолели школу № 13 со счетом 4:0.

Гимназия № 1 переиграла СОШ № 3 (3,5:0,5), а гимназия № 2 добилась превосходства над СОШ № 6 (3:1). Первая ничья турнира была зафиксирована в матче между школой № 32 и начальной школой № 21 (2:2).

Положение участников после трех туров:

1. лицей № 2 – 11 очков (из 12);

2. гимназия № 2 – 8,5 очков;

3. СОШ № 11 – 7,5 очков;

4. гимназия № 3 – 7 очков;

5. НОШ № 21 – 6,5 очков;

6-8. гимназия № 1, СОШ № 32, СОШ № 6 – по 6 очков;

9. СОШ № 8 – 3 очка;

10. СОШ № 3 – 2,5 очка;

11. СОШ № 13 – 2 очка.

Четвертый тур был запланирован на 24 января. Но из-за погодных условий он перенесен на завтра. В нем сойдутся:

гимназия № 2 – лицей № 2;

гимназия № 3 – СОШ № 11;

гимназия № 1 – НОШ № 21;

СОШ № 32 – СОШ № 6;

СОШ № 8 – СОШ № 3.