В Южно-Сахалинске прошел турнир «Белая ладья»
23 января в Южно-Сахалинске были сыграны партии второго и третьего туров городского этапа шахматных соревнований «Белая ладья». В центральном матче второго тура отношения выясняли топ-фавориты турнира школа № 11 и лицей № 2.
Лицеисты выиграли все четыре партии (4:0). Точно с таким же счетом гимназия № 3 выиграла матч у школы № 3, а СОШ № 6 – у школы № 8. Гимназия № 2 нанесла поражение начальной школе № 21 (2,5:1,5 очка), а шахматисты СОШ № 32 были сильнее команды школы № 13 (3:1). Об это ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
В третьем туре лицей № 2 вновь добился победы с «сухим» счетом. На этот раз шахматисты этой команды выиграли все партии у гимназии № 3. Также во всех четырех партиях победила школа № 11. Они одолели школу № 13 со счетом 4:0.
Гимназия № 1 переиграла СОШ № 3 (3,5:0,5), а гимназия № 2 добилась превосходства над СОШ № 6 (3:1). Первая ничья турнира была зафиксирована в матче между школой № 32 и начальной школой № 21 (2:2).
Положение участников после трех туров:
1. лицей № 2 – 11 очков (из 12);
2. гимназия № 2 – 8,5 очков;
3. СОШ № 11 – 7,5 очков;
4. гимназия № 3 – 7 очков;
5. НОШ № 21 – 6,5 очков;
6-8. гимназия № 1, СОШ № 32, СОШ № 6 – по 6 очков;
9. СОШ № 8 – 3 очка;
10. СОШ № 3 – 2,5 очка;
11. СОШ № 13 – 2 очка.
Четвертый тур был запланирован на 24 января. Но из-за погодных условий он перенесен на завтра. В нем сойдутся:
гимназия № 2 – лицей № 2;
гимназия № 3 – СОШ № 11;
гимназия № 1 – НОШ № 21;
СОШ № 32 – СОШ № 6;
СОШ № 8 – СОШ № 3.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:50 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел турнир «Белая ладья»
- 10:06 Сегодня Из-за непогоды отменены некоторые пригородные поезда
- 11:35 Сегодня Мужчина предстанет перед судом за убийство самокатом
- 10:56 Сегодня С улиц Южно-Сахалинска временно убрали спецтехнику
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
14:38 17 Января Холмские молодогвардейцы узнали больше об истории
11:17 17 Января Сахалинский стрелок представил Россию на соревнованиях в Словении
16:35 19 Января На стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске дадут уроки лыж
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
17:42 27 Декабря До 30 тысяч перепелиных яиц будет вырабатывать новый инкубатор в Аниве
09:49 26 Декабря В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
09:11 29 Декабря С первого января неработающие пенсионеры будут получать больше
Выбор редакции
- 17:21 Сегодня Городской этап турнира «Золотая шайба» в Южно-Сахалинске близится к завершению
- 15:53 Сегодня Южно-Сахалинск стал площадкой для проведения Всесибирской школьной олимпиады
- 09:50 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел турнир «Белая ладья»
- 17:32 Вчера Две жительницы Холмска организовали подпольное казино
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?