В предстоящие выходные в Южно-Сахалинске пройдет турнир по савату. Он соберет более 100 спортсменов из Охи, Поронайска, Ноглик, Корсакова и Южно-Сахалинска. Это будет первенство области, в котором примут участие боксеры от 48 кг до 85 + кг.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, турнир состоится в двух дисциплинах «ассо» и «комба». Первый вид представляет собой легкий контакт, в котором запрещается наносить акцентированные (сильные) удары руками и ногами, а учитывается техническое мастерство и точность попаданий. «Комба» - полный контакт, в котором такие удары разрешены.

«Сават» или «французский бокс» на Сахалине появился совсем недавно - в апреле 2017 года. За это время федерация успела провести несколько крупных турниров, а также открыть отделения в районах области. Мероприятие пройдет по адресу: проспект Победы, 68. Начало в 11.00 часов. Вход свободный.