Второй этап «Кубка Анны Богалий – SkiMir» завершился для сахалинских биатлонистов
В 60 километрах от Магнитогорска в биатлонном центре Абзаково завершился очередной этап «Кубка Анны Богалий –SkiMir». Восемь биатлонистов из Томари и Южно-Сахалинска 12-14 лет успешно выступили на Урале. Несмотря на высокую конкуренцию большинство из них попадало в шестерку сильнейших.
Спортсменам предстояло выявить лучших в спринте, масс-старте и эстафете. Старт пришлось переносить на несколько часов из-за утренних 30-градусных морозов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области,
Снежана Протасова из Томари в первый день заняла пятое место, а во второй - 15-е. Её подруги по команде Каролина Царева показала схожий результат - 6 и 14-е места, а Екатерина Крюкова был 14 и 30-й из 56 участниц.
Представители южносахалинской школы биатлона бежали в трех возрастных группах. Олеся Терехина отметилась двумя четвертыми местами. Оба дня ей не хватило десятка секунд или одного более меткого выстрела для попадания на подиум. Геннадий Холоще и Филипп Коломиец также пробежали близко к лидерам - первый день они были 9 и 11-ым, а во второй 5 и 6-ми среди 71-го соперников. Сергей Рязанов и Анастасия Кулешова не справились со стрельбой в первый день соревнований, а во второй оба были 25-ми с минутным и полутора минутным отрывом от победителя.
В финальный день соревнований путем случайного жребия ребята бежали эстафету в команде с представителями других регионов. Не всем повезло с сильными напарниками, однако, Филипп Коломиец в своей четверке занял 8-е место, Снежана Протасова - 9-е, а Анастасия Кулешова - 10-е.
Это первые в России детские соревнования со взрослым подходом, так как они смоделированы по принципу этапов Кубка мира. Южно-Сахалинск с гордостью примет четвертый этап этого турнира на новом биатлонном комплексе 14-19 марта. А третий этап пройдет в Новосибирске 13-20 февраля.
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