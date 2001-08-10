Городской этап турнира «Золотая шайба» в Южно-Сахалинске близится к завершению
В областном центре приближаются к завершению игры муниципального этапа всероссийского турнира «Золотая шайба», приуроченного к проведению зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». В соревнованиях участвуют 12 хоккейных дружин из Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации города.
Наряду с дворовыми любительскими командами за путевку на областной этап борются команды, которые играют на крытых ледовых площадках: «Сахалинские акулы», «Арена-мастер» и «Кристалл». Дворовые коллективы представлены командами «Пираньи», «Южный-41», «Метеор», «Буревестник» и «Черки».
На данное время лидером и фаворитом в борьбе за путевку на областной этап соревнований в старшей группе (14-15 лет) является команда «Кристалл», ей уступает команда «Арена-мастер», замыкает тройку лидеров дворовая хоккейная дружина «Пираньи».
Финальные игры, которые определят победителя в средней группе (12-13 лет) состоятся 27 января в 18:15 и 28 января в 17:00 на льду «Арены Сити». В борьбе за звание сильнейшего встретятся команды «Сахалинские акулы» и «Кристалл».
Завершающие игры и награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийского турнира «Золотая шайба» состоятся 4 февраля в 17:00 на базе ледового комплекса «Арена Сити». В финальной игре младшей группы (10-11 лет) встретятся команды «Кристалл» и «Арена-мастер», одержавшие победы над командами «Сахалинские акулы» и «Черки».
В прошлом сезоне на всероссийском финале «Золотой шайбы» в Сочи сахалинская команда «Кристалл» 2004 года рождения заняла седьмое место.
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