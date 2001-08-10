Торжественное открытие первенства Дальнего Востока по боксу состоялось в Южно-Сахалинске. В этот раз помериться силами вызвались сильнейшие юниоры Якутии, Приморья, Магадана, Хабаровского края, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Соревнования проходят на островной земле уже третий год и являются отборочными. За право участия в первенстве России, которое пройдёт в Сыктывкаре 11 февраля, сразятся более 60 боксёров в возрасте 17-18 лет.

В первый день состязаний прошли предварительные бои. На спортивной арене, сошлись 22 человека (13 пар).

Сегодня участников ждёт четвертьфинал. 26 и 27 января лучшие из лучших встретятся в полуфинальных и финальных поединках. Победители будут включены в состав спортивных сборных команд ДФО для участия в первенстве России.

Отдельных спортсменов наградят за лучшую технику и тактику ведения боя, волю к победе и самый красивый бой. По итогу состязаний также определят лучшего боксёра, судью и тренера. Сахалинцев приглашают поддержать боксеров. Вход свободный.