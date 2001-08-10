Представитель «Детей Азии» оценил качество южно-сахалинских трамплинов

Заместитель руководителя дирекции по развитию спорта Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Зубков прилетел на Сахалин в рамках подготовки к I зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Первым делом специалист осмотрел трамплины Южно-Сахалинска, оценив их состояние и возможности для проведения масштабных соревнований. Затем гость встретился с министром спорта и молодёжной политики области Сергеем Буренковым, чтобы озвучить недочёты, а также обозначить план дальнейших действий для подготовки к предстоящим играм.

- В целом у меня остались хорошие впечатления от объекта. Если его довести до ума, то он прослужит верой и правдой ещё не одно десятилетие. К тому же далеко не в каждом регионе трамплины находятся в черте города. Этим могут похвастаться только несколько городов нашей страны – Уфа, Пермь, Москва и Южно-Сахалинск, - отметил Зубков.

Он добавил, что есть недоделки, но они не существенны и не требуют больших финансовых вложений. Одной из важных задач, которую необходимо решить - это установка программного обеспечения электронных систем и прокладки кабель-каналов для проведения спортивных соревнований.

- У нас есть специалист, разработавший качественное программное обеспечение, способное работать с любым оборудованием. Его услуги обойдутся в несколько раз дешевле, чем, если будем покупать программу и потом её постоянно обновлять. Мы уже отработали с ним чемпионат России в Сочи, всё прошло на высшем уровне, - заверил Зубков.

На сегодняшний день на соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина подали заявки 13 команд. Среди них спортсмены из Москвы, Татарстана, Башкортостана, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Казахстана, Китая, Турции и Японии. Ожидается участие Кореи.

На совещании рассматривался вариант проведения турнира в вечернее время.

- Соревнования будут проходить в будние дни, это не очень удобно для работающего населения. Если провести их вечером, то турниром сможет насладиться огромное число болельщиков, - считает Зубков. - К тому же, при хорошем освещении получится совсем иная картинка, нежели днём. Прыжки с трамплина - очень зрелищный вид спорта. Искусственное освещение придаст ему дополнительной красоты, соревнования будут гораздо смотрибельнее. Кроме того, на случай метели, мы сможем избежать переноса состязаний, ведь к вечеру ветер обычно стихает. Таким образом, нам удастся решить сразу несколько проблем, которые могут возникнуть.

Министр поблагодарил гостя за проделанную работу.

- Мы учтем все ваши замечания, потому что «Дети Азии» - это приоритет не только для министерства, но и для всего областного правительства. Чтобы провести мероприятие на высоком уровне, никто не должен находиться вне поля зрения. Это касается абсолютно всех сфер деятельности – торговли, проживания, логистики, безопасности и других. Все должны быть готовы к принятию первых международных зимних игр, - сказал Сергей Буренков.

Замруководителя дирекции пообещал, что со своей стороны федерация окажет всяческую поддержку в подготовке и проведении столь значимого события.