В Южно-Сахалинске пройдет патриотический волейбольный турнир

В ближайшие выходные состоится открытое первенство ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» по волейболу среди команд юношей, посвященное Дню защитника Отечества. На площадку выйдут волейболисты трех возрастных групп. Начало состязаний в 10:00 - как в субботу, так и в воскресенье. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Победителей и призеров определят спортсмены 2006-2007, 2004-2005, 2000-2003 года рождения. В каждой из возрастных групп будут участвовать волейболисты не только из островной столицы, но и из других городов.

- Мы ожидаем, что всего будет примерно 20 команд. Уже подтвердили, что приедут волейболисты из Анивы, Корсакова, Смирных и села Ясное, - пояснила педагог-организатор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Екатерина Баскова.

Организаторы подготовили для участников призы и награды. Осталось только выяснить, кому их будут вручать.