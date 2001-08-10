В Южно-Сахалинске пройдет патриотический волейбольный турнир
В ближайшие выходные состоится открытое первенство ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» по волейболу среди команд юношей, посвященное Дню защитника Отечества. На площадку выйдут волейболисты трех возрастных групп. Начало состязаний в 10:00 - как в субботу, так и в воскресенье. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Победителей и призеров определят спортсмены 2006-2007, 2004-2005, 2000-2003 года рождения. В каждой из возрастных групп будут участвовать волейболисты не только из островной столицы, но и из других городов.
- Мы ожидаем, что всего будет примерно 20 команд. Уже подтвердили, что приедут волейболисты из Анивы, Корсакова, Смирных и села Ясное, - пояснила педагог-организатор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Екатерина Баскова.
Организаторы подготовили для участников призы и награды. Осталось только выяснить, кому их будут вручать.
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