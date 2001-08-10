В Южно-Сахалинске прошел фестиваль ГТО среди пенсионеров
В областном центре на базе волейбольного центра «Сахалин» в рамках партийного проекта «Старшее поколение» прошел фестиваль ГТО среди пенсионеров. В спортивном празднике приняли участие более 90 пожилых любителей активного образа жизни. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Сахалинска.
На торжественной церемонии открытия участников фестиваля приветствовали вице-мэр города Южно-Сахалинска Алексей Фризюк и руководитель партийного проекта «Старшее поколение» Елена Столярова, а также представители духовенства и руководители спортивных федераций и медицинских учреждений.
- Я благодарю участников за то, что своим примером вы доказываете: занятия физической культурой дают возможность укреплять физическое здоровье, а также сохранять социальную активность. Южно-Сахалинск всегда был городом с крепкими спортивными традициями. И в дальнейшем мы будем делать все от нас зависящее, чтобы у каждого горожанина было как можно больше возможностей для занятий спортом, - отметил в своем выступлении Алексей Фризюк.
По завершении торжественной части участникам праздника было предложено под руководством сотрудников МБУ «Спортивный город» пройти испытания из комплекса ГТО на гибкость, прыжкам в длину, качанию пресса и отжиманиям.
Также все желающие могли пройти экспресс-медосмотр, проводимый специалистами Сахалинского областного врачебно-физкультурного диспансера и Сахалинского областного центра медицинской профилактики. В удобной обстановке участникам было предложено пройти скриннинг-обследования на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, соотношение веса, роста и массы тела, а также узнать функциональное состояние 17 органов тела.
- На протяжении почти 70 лет я постоянно участвую в самых разных спортивных мероприятиях, - рассказал участник фестиваля ГТО и проекта «Старшее поколение» Юрий Сахаров. - В свое время я занимался волейболом, баскетболом, легкой атлетикой и являлся обладателем знака отличия ГТО 1-й степени, что приравнивается сейчас к золотому. Скоро мне исполняется 70 лет и благодаря этому проекту, я продолжаю заниматься спортом и следить за своим здоровьем.
По словам организаторов, старт социальному проекту был дан в декабре 2015 года по инициативе Городской Думы города Южно-Сахалинска и Местного отделения партии «Единая Россия». Тогда на базе волейбольного клуба «Сахалин» группа из 20 пожилых людей получила возможность заниматься бесплатно физической культурой два раза в неделю. Сначала была создана одна группа, затем и вторая. На данное время количество желающих превысило 200 человек.
— Сегодня партийный проект успешно развивается и приобретает все больше поклонников здорового образа жизни среди пенсионеров, — отметила координатор проекта «Старшее поколение» Елена Столярова. — В рамках проекта мы реализуем мероприятия не только в Южно-Сахалинске, но и в других муниципалитетах нашей области. В наших планах увеличить работу с населением пенсионного возраста и дать им возможность бесплатно заниматься спортом и укреплением своего здоровья.
Напомним, что проект «Старшее поколение» направлен на развитие культурной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди граждан старшего возраста, обеспечение старшему поколению равных с другими возрастными группами условий для систематических занятий физической культурой и спортом, содействие формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья и долголетию.
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