Баскетболисты из Невельска и Долинска завоевали путевки на областной финал чемпионата «КЭС-Баскет»
В Долинске прошел дивизиональный этап («Юг») чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Путевки на финал областных состязаний оспаривали команды из Долинска, Корсакова, Невельска и Холмска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
- Схема проведения таких турниров аналогична «Финалу четырех» крупных состязаний. В субботу играются полуфиналы, в воскресенье – матчи за третье и первое место, - поясняет менеджер «КЭС-Баскет» по Сахалинской области Антон Лазарев.
В турнире юношей победу оспаривали СОШ № 1 (Долинск), СОШ № 2 (Невельск), СОШ № 6 (Корсаков) и СОШ № 6 (Холмск).
В полуфинале хозяева площадки уступили Невельску (45:66), а Корсаков разгромил холмчан (79:44).
В матче за бронзу Долинск набрал на одно очко меньше, чем в полуфинале и вновь проиграл. На этот раз – Холмску (44:54).
- В финале баскетболисты Невельска поставили непроходимый заслон на пути атак Корсакова. Невельчане уверенно и метко бросали в кольцо, в тоже время не давая разыгрывать комбинации своим соперникам. В итоге Корсаков за весь матч набрал всего лишь 29 очков. Естественно, что для победы этого было недостаточно. Итог – 59:29 в пользу Невельска, - комментирует Антон Лазарев.
Положение команд:
1. СОШ № 2 (Невельск).
2. СОШ № 6 (Корсаков).
3. СОШ № 6 (Холмск).
4. СОШ № 1 (Долинск).
У девушек в полуфинале СОШ № 2 Долинска нанесла поражение СОШ № 3 Невельска (44:28). Во втором полуфинале баскетболистки СОШ № 6 Корсакова переиграли команду СОШ № 1 Холмска (29:23).
Третьим призером турнира стали представительницы Невельска, чьи соперницы (СОШ № 1 Холмска) не явились на матч за бронзу. А в финале Долинск не оставил не единого шанса Корсакову (55:25).
Итоги турнира:
1. СОШ № 2 (Долинск).
2. СОШ № 6 (Корсаков).
3. СОШ № 3 (Невельск).
4. СОШ № 1 (Холмск).
Лучшими игроками соревнований были признаны Владимир Телегин (Холмск) и Анастасия Короткова (Долинск).
- В эти выходные состоится финал дивизиона «Север». В Поронайске с хозяевами площадки будут соперничать команды Александровска-Сахалинского, Макарова, Тымовска и Углегорска. А финал областного этапа пройдет 23-24 февраля в Южно-Сахалинске, - подытожил Антон Лазарев.
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