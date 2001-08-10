Южносахалинцы посмотрят на тренировки профессиональных спортсменов по ски-кроссу
Сахалинцев и гостей острова приглашают посмотреть на тренировки семерых спортсменов, практикующих фристайл и ски-кросс. Они поедут на Зимние Олимпийские игры в Пхенчхан, а подготовку к ним пройдут на «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе комплекса. Специально для них на месте сноуборд-парка (средняя станция, нижняя часть «Армейки») там построили снежные трамплины. В их возведении участвовали 10 человек и два ратрака. На 95% трамплины состоят из искусственного снега. Команда спортсменов высоко оценила их качество.
Будущие олимпийцы будут тренироваться на «Горном воздухе» со 2 февраля. В ближайшую субботу они примут участие в акции «За чистый спорт — без политики». Она начнётся в 12:00 перед историческим парком «Россия — моя история». А 4 февраля с 9:30 до 13:00 горнолыжники, сноубордисты и «пешие» гости «Горного воздуха» смогут понаблюдать за полноценной тренировкой спортсменов.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:25 Сегодня Юрий Трутнев предложил максимально снизить ипотечные ставки на Сахалине
- 10:51 Сегодня Сахалин может получить более 130 новых социальных объектов
- 11:07 Сегодня Сахалин может стать площадкой для отработки новых инструментов развития Дальнего Востока
- 13:10 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет масленичная ярмарка
09:50 25 Января На Сахалине готовятся к новому циклону
16:00 25 Января Невельский суд принял решение о конфискации судна, выдававшего себя за другое
- 17:06 25 Января Снегоуборочная техника в Южно-Сахалинске будет работать всю ночь
- 16:09 25 Января На Сахалине подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса научных работ
13:49 12 Января Новая котельная в Поронайске заработает весной
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
08:08 10 Января Из снежного плена у села Фирсово освободили 50 автомобилей
Выбор редакции
- 16:44 Сегодня На Сахалине объёмы производства мяса растут
- 16:35 Вчера Баскетболисты из Невельска и Долинска завоевали путевки на областной финал чемпионата «КЭС-Баскет»
- 14:41 Вчера В Холмске прошел «День дорожной безопасности»
- 12:16 Вчера Инженер-конструктор провел мастер-класс по переукладке парашютов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?