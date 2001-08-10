Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2018
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Представитель «Детей Азии» оценил качество южно-сахалинских трамплинов
13:05, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Южносахалинцы посмотрят на тренировки профессиональных спортсменов по ски-кроссу

Сахалинцев и гостей острова приглашают посмотреть на тренировки семерых спортсменов, практикующих фристайл и ски-кросс. Они поедут на Зимние Олимпийские игры в Пхенчхан, а подготовку к ним пройдут на «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе комплекса. Специально для них на месте сноуборд-парка (средняя станция, нижняя часть «Армейки») там построили снежные трамплины. В их возведении участвовали 10 человек и два ратрака. На 95% трамплины состоят из искусственного снега. Команда спортсменов высоко оценила их качество.

Будущие олимпийцы будут тренироваться на «Горном воздухе» со 2 февраля. В ближайшую субботу они примут участие в акции «За чистый спорт — без политики». Она начнётся в 12:00 перед историческим парком «Россия — моя история». А 4 февраля с 9:30 до 13:00 горнолыжники, сноубордисты и «пешие» гости «Горного воздуха» смогут понаблюдать за полноценной тренировкой спортсменов.

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