Восемь сахалинских тхэквондистов завоевали право выступить на первенстве России
В Елизово (Камчатский край) прошло первенство Дальневосточного федерального округа по олимпийскому тхэквондо. Участниками состязаний стали юниоры и юниорки в возрасте 15-17 лет из Сахалинской области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия).
Сахалинцы завоевали восемь золотых, четыре серебряные и еще четыре бронзовые медали.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, победителями первенства ДФО стали Чан Хен Чер, Роман Ильин, Евгений Мамаев, Сергей Новгородов, Георгий Боровиков и Владислав Тэн. Все они - воспитанники отделения тхэквондо СДЮСШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска. Также ведущие позиции заняли Дмитрий Вялков (Оха), Дарья Попова (Корсаков) и Александра Яковлева (Невельск).
На вторую ступень пьедестала почета поднялись Даниил Ткаченко, Егор Федоров (оба – Южно-Сахалинск), Артем Степанов (Корсаков), Константин Архипов (Холмск).
С бронзовыми наградами вернулись на остров Нам Сон Дюн, Владислав Куринчук (оба – Корсаков), Александр Цой (Южно-Сахалинск) и Елена Нудьга (Холмск).
Восемь островных спортсменов, занявших в Елизово первые места, включены в состав сборной команды ДФО. В феврале они примут участие в первенстве России среди юниоров, которое пройдет в Чебоксарах.
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