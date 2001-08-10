В Южно-Сахалинске прошли соревнования по спринту свободным стилем
В областном центре продолжается Дальневосточное первенство по лыжным гонкам. Сегодня на лыжной базе СШОР зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту свободным стилем. В соревнованиях принимают участие сильнейшие лыжники 16-17 лет из Республики Саха (Якутии), Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.
После пролога были сформированы «четверки» спортсменов, которые впоследствии выявили сильнейших в четвертьфинальных, полуфинальных и финальных забегах.
У девушек в финальной гонке на дистанции 1300 метров не было равных лыжнице из Республики Саха (Якутии) Зое Зайцевой, которая второй день подряд празднует победу в гонках. Второй финишировала ее сестра Елена Зайцева. Бронзовую медаль в копилку своих наград положила Вероника Степанова из Камчатского края. К сожалению, ни одна сахалинка не смогла пробиться в полуфинал. В мужской гонке дела у островных спортсменов обстояли несколько лучше. Практически все сахалинские лыжники смогли отобраться в квалификации и пройти в четвертьфинал, а вот в финал прошли только двое - Виктор Носов и Сергей Губушкин. По итогу финального забега победу праздновал Владимир Рыбкин из Якутии, второе место завоевал Артем Васильев из Приморья, а замкнул тройку призеров еще один представитель Республики Саха Андрей Коконкин.
Завтра спортсмены смогут передохнуть и набраться сил перед заключительными днями Первенства. 3 февраля состоится гонка свободным стилем, а 4 февраля – мужская и женская эстафеты.
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