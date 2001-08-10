Первые игры областного чемпионата по хоккею с мячом начались в Южно-Сахалинске

Первые игры областного чемпионата по хоккею с мячом стартовали в Южно-Сахалинске 2 февраля. В юбилейном турнире померятся силами шесть команд из разных уголков Сахалинской области. Мастерство владения клюшкой и мячом, скорость и тактику игры продемонстрируют спортсмены из Смирных, Поронайска, Макарова, Невельска, Корсакова и Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области.

В каждой команде по 15 человек: десять полевых игроков, один вратарь, остальные в запасе. Крупные соревнования по бенди, или «русскому хоккею» проводятся в островном регионе уже пятый год.

- Участники абсолютно разного возраста. Самым младшим по 16, а старшим по 50 лет. Очень приятно, когда в одной команде с молодёжью играют ветераны спорта. Радует также, что с каждым годом всё больше и больше молодых людей приходят в хоккей, - отметил главный судья чемпионата, президент сахалинской федерации хоккея с мячом Александр Тен.

Состязания проходили на стадионе «Медик» (территория областной больницы).

Первыми на лёд вышли команды Макарова и Невельска. В начале первого тайма счёт открыли невельчане, забив мяч в ворота соперника. Но противник не заставил себя долго ждать и вскоре ответил тем же. Спустя ещё несколько минут макаровцы пополнили сетку невельчан ещё одним мячом, но ближе к концу тайма последним удалось сравнять счёт - 2:2.

Второй тайм был не менее напряжённым. На первых минутах Невельск вновь первым поразил ворота Макарова. Не успев, как следует осадить неприятеля, макаровцы пропустили ещё один гол. Счёт составил 4:2. Собравшись с силами, северянам всё же удалось отдать должок – ближе к концу второго тайма команда отправила в ворота соперника два мяча подряд и тем самым сравняла счёт. По итогу матча победила дружба.

Далее на ледовом поле сразились хоккеисты из Корсакова и Южно-Сахалинска.

Команды играют друг с другом по круговой системе. Каждая из них проведёт по пять матчей. В прошлом году чемпионом стала команда Поронайска. Кому победа улыбнётся на этот раз, покажет игра.

Завтра состоится официальное открытие чемпионата. Начало в 12:00. Итоги будут подведены в это воскресенье.