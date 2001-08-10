В Южно-Сахалинске состоялся патриотический матч

В областном центре провели матч в честь Дня защитника Отечества. В спортивном комплексе ВЦ «Сахалин» выступили 14 команд. Победителей определяли в трех возрастных группах.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, в младшей возрастной группе (2006-2007 года рождения) на победу претендовали команды «Факел», ВЦ «Сахалин» и «Спарта». Игроки «Факела» одержали две победы и заняли первое место. ВЦ «Сахалин» в пятисетовом матче победил «Спарту» и финишировал вторым. Его противник остался третьим.

В турнире среди юношей 2004-2006 года рождения лучше всех был ВЦ «Сахалин». Команда не проиграла соперникам ни одной партии из дюжины. «Торнадо» заняли второе место второе место, проиграв ВЦ «Сахалин». «Варяг» проиграл в играх с ВЦ «Сахалин» и «Торнадо», поэтому – только третья строчка турнирной таблицы. А за чертой призеров расположились ВЦ «Сахалин-2» и Корсаков.

Первенствовали волейболисты ВЦ «Сахалин» и в турнире команд 2001-2003 года рождения. Второе место оказалось в активе представителей Анивы. Тройку призеров замкнул ВЦ «Сахалин-2», а волейболисты Смирных, Ясного и Южно-Сахалинска («Спарта») остались без наград.