Тихоокеанское
информационное агентство
5 Февраля 2018
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10:29, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

В Макарове дан старт «Золотой шайбе»

В Макарове стартовал традиционный турнир детских дворовых команд по хоккею «Спорт против подворотни - Золотая Шайба». В открытии приняли участие спикер островного парламента Андрей Хапочкин вместе с депутатом Натальей Захарчук.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре Сахалинской областной думы, в 14-ом по счету турнире детских дворовых команд, который 3 февраля стартовал в Макарове на корте местного ДЮСШ принимают участие 11 команд-победителей районных соревнований из Южно-Сахалинска, Охи, Невельска, Южно-Курильска, Ноглик, Углегорска, Анивы, Холмска, Макарова, Поронайска и Долинска. Все команды разбиты на три группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Победители полуфинальных игр в финале поборются за золотые медали. Турнир продлится до 8 февраля. «Сегодня на душе праздник, так как именно в таких турнирах у детворы закаляется спортивный характер, сила и энергия», – отметил Андрей Хапочкин. В матче открытия турнира команда Макарова уверенно обыграла сверстников из Долинска - 12:1. В других играх, состоявшихся 3 февраля, были зафиксированы следующие результаты:

Южно-Сахалинск - Оха - 19:0

Поронайск - Долинск - 8:1

Ноглики - Холмск - 0:4

Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - 8:0

Невельск - Оха - 6:0

Углегорск - Анива - 0:6

Ноглики - Углегорск - 6:0.

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