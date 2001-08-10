«Кристалл» провел благотворительную акцию

Февраль во дворце спорта «Кристалл» начался с запуска благотворительной акции для воспитанников детских домов, интернатов и реабилитационных центров. В минувшие выходные на коньках покатались воспитанники детского дома из Красногорска, а также ребята из южно-сахалинского социально-реабилитационного центра «Маячок», рассказали ТИА «Острова» во дворце спорта.

Ребята преодолели долгий путь ради экскурсии в Южно-Сахалинск. Они также посетили исторический парк «Россия - моя история» и кинотеатр в одном из торгово-развлекательных центров города. Для юных гостей из Красногорска возможность приехать в областной центр выпадает нечасто, поэтому активный отдых на коньках стал приятным бонусом в программе экскурсии. Кроме того, ребята познакомились с особенностями учебного процесса на крытой ледовой арене. На память о визите у детей останутся фирменные сувениры «Кристалла», фотографии и приятные воспоминания.

Утро воскресенья в «Кристалле» началось со встречи группы детей из южно-сахалинского социально-реабилитационного центра «Маячок». Юные гости зарядились свежими эмоциями и хорошим настроением, катаясь на льду. Многие в этот день сделали свои первые шаги на коньках.

Катание и прокат коньков для юных гостей были бесплатны. А с погодой и качеством льда в период отдыха на льду ребятам особенно повезло. В администрации дворца спорта надеются, что подобное начинание станет здесь доброй традицией, ведь ледовая площадка у «Кристалла» работает каждую зиму, и готова принять всех желающих.

Во дворце спорта по-прежнему ждут организованные группы подопечных детских домов, интернатов и социально-реабилитационных учреждений, которые могут бесплатно проводить время на коньках и приобщаться к спорту на открытом катке у «Кристалла». Ледовая площадка на территории дворца спорта доступна для катания указанной категории населения с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00 часов, по выходным с 10:00 до 11:00 часов. Предложение будет действовать весь сезон, пока среднесуточная температура не установится выше нуля.

О намерении организовать посещение ледового катка дворца спорта «Кристалл» руководителей социальных учреждений просят сообщать предварительно по телефонам 8 (4242) 240-166, 240-199.