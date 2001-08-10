Более 100 сахалинцев поучаствовали в соревнованиях «Лед надежды нашей»
В субботу всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» второй год подряд прошли в областном центре. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
Уже по доброй традиции Южно-Сахалинск одним из первых присоединяется к проведению этих соревнований. Всего в России они пройдут на территории 32 субъектов Федерации.
В этом году основной площадкой празднования стал каток на стадионе «Космос». Стать участниками соревнований, а также поддержать своих друзей и родственников пришло более 100 сахалинцев.
Регистрация участников началась за час до начала соревнований. Спортсмены, которые пришли без коньков, могли взять их напрокат бесплатно. Теплые палатки с обогревом, горячий чай, бесплатные пирожки — организаторы предусмотрели все, чтобы начинающие конькобежцы не замерзли.
- Соревнования уже второй год вызывают интерес у южносахалинцев. Участниками в основном являются школьники, но при этом возраст неограничен. Самым маленьким предстоит преодолеть дистанцию в 50 метров, кто постарше пробегут на коньках 100 метров. А для тех, кто пришел сюда семьями, мы приготовили эстафеты, - отметил менеджер управления спортивных мероприятий министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Борис Кулемжин.
Поздравила участников открытых всероссийских соревнований мастер спорта СССР, неоднократная победительница региональных и зональных соревнований по конькобежному спорту Ираида Зыкова.
- В прошлом, конькобежный спорт был очень популярен на Сахалине. Наша команды выступала на всех зональных соревнованиях: в Хабаровске, Чите. Дважды соревнования проводились здесь – на стадионе «Космос». И сегодня я хочу вас поздравить с тем, что на островах вновь возрождается этот вид спорта, и такие соревнования яркое тому подтверждение, - отметила Ираида Дмитриевна.
С показательными выступлениями, перед началом забегов выступили фигуристки дворца спорта «Кристалл».
- Это очень весело бежать на перегонки с одноклассниками на льду. Было правда немного страшно, потому что можно упасть, - рассказала юная конькобежка Арина. – А вообще я очень люблю коньки, и мы с мамой часто ходим сюда кататься.
По окончанию соревнований все участники получили памятные подарки от Министерства спорта России.
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