Победителей первенства ДФО по лыжным гонкам чествовали на Сахалине
В Южно-Сахалинске наградили победителей и призёров первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам. В областной центр съехались сильнейшие спортсмены из Республики Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской области, чтобы побороться за право выхода на всероссийский этап турнира.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, в течение четырёх дней лыжники 16-17 лет обкатывали лыже-роллерную трассу, соревнуясь в индивидуальных гонках классическим (15 км для юношей и 10 км для девушек) и свободным (10 и 5 км соответственно) стилями и эстафете.
В минувшее воскресенье лучших из лучших наградили кубками и медалями. Творческим подарком для присутствующих стал праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов города.
Открывал церемонию министр спорта и молодёжной политики Сахалинской области Сергей Буренков. Он пожелал молодёжи здоровья, удачи и будущих побед в спорте.
По итогу Дальневосточного первенства первое место в индивидуальной гонке классическим стилем завоевала Зоя Зайцева из Якутии, второй стала её землячка Надежда Федотова, а почётное третье место заняла Елизавета Еремеева с Камчатки. Среди юношей в данной дисциплине равных не было Артёму Васильеву из Приморья. На второй строчке расположился Владимир Рыбкин (Якутия), а на третьей - Василий Кусков (Магаданская область).
В свободном стиле (спринт) золото и серебро взяли сёстры-близняшки Зоя и Елена Зайцевы из Республики Саха (Якутия), а бронза досталась камчадалке Веронике Степановой. Среди сильной половины лучший результат показал Владимир Рыбкин. Второе место занял Артём Васильев, а третье Андрей Коконкин. В пятикилометровом индивидуальном забеге коньком победу одержала Вероника Степанова. Зоя Зайцева в этот раз отошла на вторую позицию. Третье место присудили Елизавете Еремеевой. Свободную «десятку» быстрее всех вновь пробежал Владимир Рыбкин, вторым стал Артём Васильев, а третьим – сахалинец Сергей Губушкин.
Но это ещё не все победы островных спортсменов на дальневосточном первенстве. Сахалинская команда стала первой в эстафете. Радость победы разделили Леонида Кармазь, Елизавета Ханина, Ульяна Гейст и Вероника Щелчкова. Серебряным призёром стала Камчатка (Кристина Сафронова, Елизавета Еремеева, Маргарита Савичева, Вероника Степанова), а бронзовым – Магаданская область (Диана Вартанян, Людмила Попова, Елизавета Суркова и Анастасия Барская).
Среди мужчин в эстафете сахалинцы заняли второе и третье места, уступив пьедестал лыжникам из Якутии (Андрей Коконкин, Роман Дерябов, Антон Дегесов, Владимир Рыбкин). Серебро завоевали Сергей Губушкин, Кирилл Кичигин, Владислав Гринченко, Виктор Носов, а бронзу - Дмитрий Евстифеев, Артём Миронов, Владимир Вилаев и Максим Петров. Абсолютным рекордсменом по медалям стал Владимир Рыбкин. Юноша принёс своему региону четыре медали.
По словам сахалинского тренера Александра Соболева, островные спортсмены показали хорошие результаты, выложились на все 100%. Некоторые из них в очередной раз подтвердили звание кандидатов в мастера спорта. Также Сахалинская область стала первой в командном зачёте.
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