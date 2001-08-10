Островные дзюдоисты завоевали пять медалей первенства ДФО среди юниоров

В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. Участниками состязаний в ледовом дворце стадиона имени Ленина были около 80 спортсменов не старше 23 лет. Выступали спортсмены со всего Дальнего Востока, за исключением Чукотского автономного округа. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

Дзюдоисты боролись по новым правилам. Изменения вступили в силу совсем недавно. В частности, при двух «вазари» снова присуждается «иппон» (наивысшая оценка, победа). Всё это делается для того, чтобы зритель лучше понимал, что происходит на татами. И, действительно, по словам очевидцев, борьба стала проходить быстрее, а темп состязаний значительно изменился в сторону динамичности.

Для островитян новые правила не стали камнем преткновения. Они успешно проявили себя, завоевав пять медалей. Все они в активе воспитанников ГБУ «СШ самбо и дзюдо».

- Первое место заняла Софья Мирошниченко. Она выступала в весовой категории до 70 кг. Серебряными призерами стали Эльдар Хабиев и Бак Ен Су. Первый из них боролся в весе до 60 кг, второй – до 66 кг. Даниил Школьник стал третьим в категории до 73 кг, а Алексей Калинин замкнул призовую тройку в самой престижной супертяжелой весовой категории (свыше 100 кг), - рассказал первый вице-президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо», старший тренер сборной команды островного региона Валентин Кардаш.

- Эти соревнования являлись отборочными. Финалисты получили право выступить на первенстве России в Смоленске со 2 по 4 марта, - добавил главный судья первенства Борис Шилакин.