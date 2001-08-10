«Элвари-Сахалин» поборится с «Автомобилистом» в Санкт-Петербурге

Сегодня начинается девятый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Соперником «Элвари-Сахалин» будет «Автомобилист» из Санкт-Петербурга. Игры в северной столице пройдут 7 и 8 февраля. Начало в среду в 15:00 по московскому времени, в четверг – в 14:00 также по московскому времени. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

«Автомобилист» - один из старейших волейбольных клубов странны. Как ни странно, звучит, он – самый титулованный клуб северной столицы. По количеству регалий «Автомобилист» превосходит и футбольный «Зенит», и хоккейный СКА, и баскетбольный «Зенит»/«Спартак».

Свою историю «Автомобилист» ведет с 1935 года, когда по инициативе Анатолия Николаевича Дмитриева в ленинградском отделении общества «Спартак» была создана волейбольная команда. В 1970 году «Спартак» был переименован в «Автомобилист». С 2001 по 2004 год команда называлась «Балтика», с 2005 по 2008 – «Спартак», и с сентября 2008 года – вновь «Автомобилист».

В сезоне 2016-2017 года «заглохший» «Автомобилист» занял девятое место в высшей лиге «Б». В этом сезоне он пока выступает гораздо увереннее. В 28 матчах команда одержала 17 побед и занимает третью строчку турнирной таблицы. Между тем, главный тренер «Автомобилиста» Евгений Сухарев о вопросах про задачу на сезон, скромно уверяет: «Никаких. Мы растим молодёжь. Играем в свое удовольствие. «Зенит» нам игроков не дает. Наоборот, это «Зенит» у нас ребят забирает, когда ему нужно. Когда у его игроков травмы или что-то ещё. Плюс «молодёжка» «Зенита» «подпитывается» нашими волейболистами».

Самый опытный игрок «Автомобилиста» - мастер спорта Владимир Сухарев. В конце XX века доигровщик выступал за легендарное «Белогорье». Кроме того, в его послужном списке значатся «Спартак» (Москва, 1998-1999), «Луч» (Москва, 2000-2004; 2005-2006), «Факел» (Новый Уренгой, 2004-2005), «Локомотив» (Новосибирск, 2006-2008), «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл., 2008-2009), «Грозный» (Грозный, 2009-2011), «Енисей-Дорожник» (Красноярск, 2011-2012), МГТУ (Москва, 2012-2013), «Зоркий» (Красногорск, 2014-2015), «VolejbalBrno» (Брно, Чехия, 2015-2016).

История соперничества «Элвари-Сахалин» и «Автомобилиста» насчитывает семь матчей. Статистические результаты свидетельствуют о преимуществе островной команды. На ее счету пять побед (одна на тай-брейке) и два поражения (одно на тай-брейке).

Все матчи «Элвари-Сахалин» против «Автомобилиста»:

06.11.2016. «Автомобилист» – «Элвари-Сахалин» - 2:3 (26:28, 25:21, 15:25, 25:13, 10:15).

08.11.2016. «Элвари-Сахалин» - «Автомобилист» - 3:1 (25:17, 20:25, 25:23, 25:21).

07.02.2017. «Элвари-Сахалин» - «Автомобилист» - 2:3 (25:19, 20:25, 25:21, 18:25, 15:17).

09.02.2017. «Автомобилист» – «Элвари-Сахалин» - 1:3 (16:25, 25:21, 19:25, 21:25).

13.04.2107. «Элвари-Сахалин» - «Автомобилист» - 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:23).

05.11.2017. «Элвари-Сахалин» - «Автомобилист» - 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:21).

06.11.2017. «Элвари-Сахалин» - «Автомобилист» - 1:3 (24:26, 25:22, 23:25, 23:25).

Островная команда еще сохраняет шансы занять одно из первых четырех мест, позволяющих сыграть в главном финале лиги «Б». Однако для этого ей нужно обязательно выигрывать оба матча в Санкт-Петербурге.