В Корсакове прошел 400-метровый заплыв для триатлонистов

Оргкомитет Сахалинского триалона провел уже четвертый этап заплывов «SkiMir Sakhalin Marathon 2400». Ареной для проверки спортсменов на 400-метровой дистанции был выбран бассейн "Флагман" в городе Корсаков для популяризации триатлона в Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

На старт вышло около сорока участников, разделенных на десять возрастных групп. Все уложились в промежуток от пяти до одиннадцати минут.

- Хотелось бы отметить высокую готовность любителей триатлона - их форма растет от дистанции к дистанции. Они зачастую проплывают промежуточные отметки быстрее с каждым месяцем, и их уже не пугают расстояния в 400 и 800 метров - значит летом им можно выходить в большую воду и показывать высокую скорость, - рассказал секретарь сахалинского триатлона Алексей Боженко. - Мы хотим поблагодарить администрацию МО "Корсаковского городского округа", административный корпус спортивного комплекса "Флагман" за помощь и поддержку в организации мероприятия. Мы были в первый раз в новом комплексе - он нам показался удобным и уютным.

Самыми быстрыми в категории ПРО оказался Виталий Чикин (4:50) и Виктория Ефимчук (6:37). У любителей до 30 лет лучшими стали Александр Яблочников (6:17) и Ульяна Макарова (8:59), до 40 лет - Филипп Чмелев (6:03) и Светлана Власенко (7:53), до 50 лет - Виталий Винокуренков (5:36) и Ирина Молчанова, а старше 50 лет - Крэйг Моррис (6:24) и Елена Сумрина (8:56)

Также хорошо себя проявила и юная команда судей, которые справлялись со своими обязанностями на отлично. А главный судья мероприятия 42-летний тренер ДЮСШ Виталий Винокуренков, воодушевленный спортивному движению любителей на Сахалине, лично принял участие в заплыве и показал очень высоким результатом.

- Мы рады всем участникам, а если это ветераны плавания, то в двойне. Именно их опыт толкает молодых ребят на совершенствование техники плавания. К слову, после первого заплыва Виталий набрал открытую группу начинающих пловцов для подготовки к триатлону. Именно эти 20 человек удивляют всех своим прогрессом, - поделился Алексей Боженко. - Подготовка продолжается, и летом планируются мероприятия по велосипеду и бегу для последующей подготовки к триатлону.

Серия заплывов «SkiMir Sakhalin Marathon 2400» проходит в шесть этапов. Участники уже покорили в ноябре 100 метров, декабря - 200, январе - 300 и в феврале - 400. Финальными аккордами станут настоящие марафонские заплывы 11 марта на 600 метров и 8 апреля на 800 метров. На них приглашаются любители и начинающие от 18 лет и старше. Первые шесть призеров в каждой группе получают ценные призы от магазина SkiMir.