Лыжную трассу из Южно-Сахалинска до Лесного открыли на Сахалине

Планомерная подготовка к Сахалинскому лыжному марафону памяти Игоря Фархутдинова уже сейчас, за месяц до старта, позволяет любителям и профессионалам готовиться по трассе гонки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Одними из первых лыжную трассу марафона опробовали супруги Черноусовы и Дарья Шацких - на прошлой неделе они проехали две трети пути до Лесного и обратно - 40 километров.

- Трасса Сахалинского марафона уникальная для России - нигде не готовят зимой такие длинные расстояния, да еще и в горах. Для спортсменов - это отличная возможность для тренировок, причем здесь мы морально отдыхаем от коротких кругов, любуемся открывающимися видами, а 2-4 часа в лыжне пролетают незаметно, - рассказал Алексей Черноусов. - Рекомендую брать с собой термос, еду, запасную шапочку и, возможно, ветровку. Единственная проблема - снегоходы. Достаточно одного его проезда по центру, чтобы испортить лыжню. На зарубежных курортах их дороги не пересекаются с лыжными.

Уже с декабря ратрак еженедельно готовил не только восемь километров лыжни до вершины чеховского перевала, но и уходил за него. В январе готовилось до 20 километров, а в прошлые выходные ратрак в первый раз проехал 30 километров в одну сторону до поселка Лесного и обратно.

- Подготовка трассы для лыжного марафона, протяженностью 30 и 50 километров, занимает много времени и сил сотрудников школы. Поэтому у нас огромная просьба к любителям снегоходных прогулок не использовать ее для своих поездок - после прохода снегохода по центру лыжни трасса приходит в негодность для беговых лыж, - заметил директор школы Андрей Яковлев.

В эту субботу большинство сахалинских лыжников примут участие в соревнованиях «Лыжня России», а в воскресенье некоторые энтузиасты планируют проехать 60 километров из Южно-Сахалинска до Лесного и обратно. А часть хочет на автобусе доехать до поселка и своих ходом на лыжах - обратно. Всё для подготовки к одному из главных зимних стартов региона - Сахалинского лыжного марафона. В этом году он пройдет 4 марта уже в 32-й раз из поселка Лесного в Южно-Сахалинск. Ожидается на старте более трехсот участников.