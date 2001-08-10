Смартфон, игрушки для детей и сертификаты получат участники «Лыжни России- 2018»

Завтра в селе Троицкое состоится самый массовый забег «Лыжня России-2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта молодежной политики области.

В селе Троицком подготовили трассы и предусмотрели места для парковки автомобилей и общественного транспорта. Все готово для того, чтобы принять участников массовых стартов.

У тех, кто еще не зарегистрировался, еще есть время подать предварительную заявку. Документы принимаются по электронной почте: troitsk_sportscool@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону у секретаря мандатной комиссии по допуску участников Людмилы Нориной: 28-25-02. Также открыта регистрация в школе зимних видов спорта в областном центре (с 9.00 до 16.00 часов) по адресу ул. Горького, 7/1, кабинет 31. И с 10:00 до 17:00 часов в с. Троицкое по адресу ул. Центральная,39.

Регистрация непосредственно в день соревнований продлится два часа: с 8:00 до 10:00. Первыми на старт в 12:00 выйдут мальчики и девочки на дистанцию 200 м. В 12:05 состоится общий старт.

Для тех, у кого нет собственного транспорта организаторы предусмотрели бесплатные автобусы. На них можно добраться до места старта и обратно бесплатно. Автобусы будут отходить ровно в 10.00 часов от площади Победы областного центра. Их будет сопровождать экипаж ГИБДД. Поэтому организаторы просят не опаздывать участников соревнований. С собой можно взять лыжный инвентарь. При этом на месте старта будут работать пункты проката.

Помимо памятных медалей, дипломов, шарфов и шапочек, организаторы и партнеры «Лыжни России-2018» подготовили подарки.

- Главный приз, который разыграют с помощью лотереи, станет телефон Samsung galaxy S8 от магазина Samsung. Магазин «Мумидол» предоставил игрушки для мальчиков и девочек, а спортивные магазины «Снаряга» и «California sport» подарочные сертификаты. Для болельщиков мы подготовили праздничную программу, солдатскую кашу и чай, - отмечают в пресс-службе министерства.

Юношам и девушкам 1998 года рождения предстоит пробежать 5 км, девушки 1997 года и старше преодолеют 5 км, мужчины 1997 года рождения и старше побегут 10 км.