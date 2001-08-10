В Макарове определился победитель турнира «Золотая Шайба»

В Макарове завершились финальные хоккейные баталии среди детских команд 2003-2004 года рождения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

По итогам группового этапа в споре одиннадцати команд, три хоккейные дружины - «Кристалл» (Южно-Сахалинск), «Виктория» (Макаров) и «Анива» напрямую прошли в плей-офф соревнований, а в дополнительном матче за четвертую путевку в полуфинал, юные хоккеисты холмских «Пантер» выиграли у южнокурильских «Белых Медведей» со счетом 6:3.

В полуфинальной серии южносахалинцы, уже имея в активе три сверхуверенные победы на групповом этапе с общим счетом 50:0, в очередной раз доказали свое преимущество против «Холмских пантер» - 10:0.

Во втором полуфинале между макаровчанами и холмчанами все решил точный бросок Максима Ревуцкого в середине второго периода - 2:1, «Виктория» в финале.

Настоящую интригу турнира подарило болельщикам противостояние «Анивы» и «Холмских Пантер». Напомним, что на групповом этапе анивчане разгромили холмчан со счетом 8:0. К середине же «бронзового матча» счет на табло был 4:0, но уже в пользу холмской команды. Подопечные Андрея Смирнова «проснулись» к третьему периоды: два гола Антона Иванченко и точные броски Познякова и Балыкина, казалось, вернули интригу (4:5 за три минуты до финального свистка), но опрометчивое решение тренера анивчан снять вратаря на две минуты до окончания игры, когда его команда играла в меньшенстве, привело к «легкому» голу холмчан в пустые ворота - 6:4. Холмские «пантеры» выиграли бронзовые медали!

Безусловным героем этого матча стал нападающий холмской команды Сергей Пронин, забросивший пять шайб. Более того, записав в свой актив девятнадцать забитых голов, Пронин выиграл снайперскую гонку в споре с нападающими «Кристалла» и получил приз «Лучший бомбардир» соревнований.

Финальная игра стала настоящим украшением нового детского сезона в Сахалинской области. Макаровская «Виктория», имея всего семерых игроков, способных на равных сражаться с тремя «укатывающих» всех и вся пятерками «кристальной машины», смогла навязать чемпионам прошлого сезона настоящее сражение на каждом метре дворовой хоккейной коробки. Более того, уже на четвёртой минуте Слава Андриенко, получив точную передачу от Максима Ревуцкого, заставил охнуть в восторге всех болельщиков, а южносахалинцев впервые начать игру с центра площадки - 1:0, хозяева выходят вперед.

Преимущество чемпионов стало видно ближе к середине первого периода. Быстрые нападающие «Кристалла» постоянно держали под огромной нагрузкой защиту соперников, быстрыми контактами и бросками с любых дистанций, заставляли буквально творить чудеса в воротах голкипера макаровчан Андрея Колоницу. Но три точных броска южносахалинцев достигли цели: в первом периоде результативными действиями отметились Алексей Панченко и Никита Ан, в середине второго периода Панченко ставит победную точку в финальной игре - 3:1! У макаровчан были два реальных шанса отыграться, но опасные броски с близкого расстояния в исполнении Ревуцкого и Зимина были «обнулены» блестящей реакцией вратаря южносахалинцев Алексеем Носковым.

- Достойная игра соперников, отличный боевой финал, - поделился впечатлением второй тренер «Кристалла» Константин Носков. - Конечно, макаровчане молодцы, сражаться семерым против нашей команды тяжело, но мальчишки показали настоящий сахалинский характер, а обе команды - зрелищный красивый хоккей!

- Очень сильно подсели в середине игры, старались играть на контратаках, понимая, какие скорости у «Кристалла», - рассказал нападающий «Виктории» Максим Ревуцкий. - Нам очень нужен крытый ледовый комплекс, чтобы ребята пошли в секцию хоккея, и у нас была бы тогда полноценная команда из трех пятерок.

Макаровская команда отличилась не только голом в ворота Южно-Сахалинска, но и тем, что в своем составе имела единственную девушку. Мария Демидова, вот уже три года занимается хоккеем, и уверенно выступает за родной город.

- У нас в Макарове вообще есть собственная женская команда, но в этом году на турнире она не участвовала. Но наш тренер выбрал меня в состав к мальчишкам. С ними, конечно, сложно играть, но для меня это хороший опыт и игровая практика, - рассказала девушка.

На церемонии награждения слова благодарности в адрес районной администрации и командам-участникам произнес спикер островного парламента и председатель регионального отделения всероссийского клуба «Золотая Шайба» в Сахалинской области Андрей Хапочкин. Вместе с вице-мэром Макаровского района Татьяной Сидорчук они наградили все команды и лучших игроков турнира.

- Мы, конечно же, будет продолжать строить крытые ледовые арены в районах области, это очень важно, - отметил Андрей Хапочкин. - Но и будет продолжаться проект «Спорт против подворотни» по поддержке настоящих дворовых детских и любительских команд, строительству спортплощадок по месту жительства, в шаговой доступности для детей и молодежи, ведь дворовый спорт - это душа проекта, с него наши мальчишки делают первый шаг в спорте, и приобщаются к здоровому образу жизни!

- лучшими игроками турнира признаны:

- лучший вратарь - Роман Романенко, «Холмские Пантеры».

- лучший защитник - Владислав Антипин-Кирин, «Кристалл» (Южно-Сахалинск).

- лучший нападающий - Максим Ревуцкий, «Виктория» (Макаров).

- лучший бомбардир - Сергей Пронин, «Холмские Пантеры».

- лучший игрок - Алексей Панченко, «Кристалл» (Южно-Сахалинск).

Совсем скоро команда «Кристалл» отправятся на финал Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в подмосковный Дмитров, где спортсмены поборются за звание чемпиона с самыми сильными хоккейными дружинами со всей страны. Стоит отметить, что это будет не первое выступление ребят во всероссийском финале. В прошлом году «Кристаллу» удалось добраться до 7 места, оставив позади себя 53 соперника. В этом году спортсмены рассчитывают улучшить собственный результат.